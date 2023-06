CPM, Rampa de Santa Marta: Hélder Silva é virtual campeão absoluto | AutoSport

Hélder Silva voltou a vencer e tornou-se virtual campeão absoluto do Campeonato de Portugal de Montanha. O sexto triunfo chegou na Rampa de Santa Marta, sexta prova do campeonato e o piloto da Power House garantiu assim o título de 2023.

Com 75 pilotos a participarem no desafio montado pelo Clube Automóvel da Régua, o destaque vai para as contas seladas em três títulos nacionais. E o denominador por parte dessas três façanhas chama-se invencibilidade. Os três novos campeões chegaram a Santa Marta sem derrotas e voltaram a triunfar.

Na geral, Hélder Silva provou, uma vez mais, porque está a atravessar o melhor momento de forma da sua carreira.

O poveiro da Power House começa a tornar repetitivo o relato dos seus triunfos, tal a similitude que ostentam. Sejam treinos oficiais, sejam subidas de prova, o piloto da Osella PA2000 EVO2 não tem por costume dar veleidades à forte concorrência e construiu ao longo do ano um rol de tempos mais rápidos nas subidas que explicam o sue domínio avassalador e esta precoce renovação do título nacional absoluto. Em Santa Marta, foi sempre o mais rápido e deu-se ao luxo de baixar o recorde deste traçado de 3200 metros em mais de dois segundos, cravando-o agora em 1:39.919, terminando a rampa com um farto avanço de 7,9 segundos sobre José Correia (Norma FC20), que viveu um fim-de-semana algo atribulado, acertando apenas o ritmo na parte final e, com isso, conseguindo levar de vencida Nuno Guimarães (Silver Car S2), embora por apenas 2,2 segundos.

Assim, o saboroso espumante degustado por Hélder Silva no pódio regou não só a sexta vitória da época, mas a conquista do “Tri”. 2021, 2022 e 2023, três títulos que transformam Hélder Silva no grande dominar da modalidade neste arranque de década e a Power House numa estrutura técnica com “DNA” vencedor.

Falemos agora da “faena” de Nuno Guimarães. O “Capitão da Montanha” jogava literalmente em casa e esse fator elevou a sua já tradicional rapidez e competitividade a nível colossais. Mesmo tripulando um protótipo da Divisão B, o líder da NJ Racing fez jogo de igual para igual frente a José Correia e, por momentos, pareceu capaz de ser 2º da geral. Quanto à Divisão, continua invencível desde 2022 e a vitória final deverá ser selada já no Caramulo, sendo de realçar que em Santa Marta, foi muito bem secundado pelo seu colega de equipa Nuno Pinto. Este, mesmo com problemas na sua ADR Sport II, logrou ser segundos dos B, contribuindo assim para mais uma “dobradinha” da sua equipa. Victor Bessa (PRM RC) conquistou mais um 3º posto entre os Protótipos B.

Logo atrás, na 4ª posição da geral ficou Luís Nunes. O piloto da Nunes Sport rubricou em Santa Marta mais uma impressionante exibição (possivelmente mesmo a melhor do ano), ficando apenas a mesmo de 5 segundos do pódio da geral, colocando “a milhas” os hipotéticos adversários na Categoria Super Challenge, coroando o seu fim-de-semana com a conquista do título nacional nesta novel categoria, feito que ganha outra dimensão se atentarmos ao facto de que é o quinto consecutivo do piloto do Skoda Fabia R5 da Nunes Sport, depois dos quatro anteriores conquistados na Categoria Turismos. Obviamente, juntou a mais este título nacional, a conquista definitiva do trinfo no Grupo SC-A. Neste grupo, a prova penaguiense viu Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer EVO VI) ser 2º e 3º na categoria, na frente de Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), 3º dos SC-A.

Mas, se Nunes transitou de divisão, a sua equipa não deu chances quanto a nova reserva do título nacional da Categoria Turismos. Recebeu no plantel o rapidíssimo Luís Delgado, entregou nas suas mãos um Cupra Competicion TCR da última geração e o flaviense devolveu a confiança com seis vitórias em seis corridas, sagrando-se assim campeão nacional. Em Santa Marta, juntou ainda um excelente Top 7 à geral.

Delgado conquistou também o cetro da Divisão Turismos 2. Nesta divisão, foi acompanhado no pódio de Santa Marta por Paulo Silva (Audi RS3 LMS) e Joel Coelho (Seat Ibiza).

Também na Divisão Turismos 3, foi tempo de consagrar o vencedor final da época. Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) é o novo detentor desse título e chegou a ele com nova vitória musculada. O regressado Sérgio Nogueira (Renault Clio RS) foi 2º em Santa Marta, na frente de José Borges (Citroen C2). Na Divisão Turismos 1, José Carlos Magalhães impôs o Mitsubishi Lancer EVO IX da MNE Sport a carro idêntico, tripulado por Carlos Gonçalves.

Uma das “batalhas” que mais entusiasmou o muito público que acorreu à prova penaguiense foi a já habitual contenda a 3 na categoria GT.

Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP), Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) e Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) voltaram a deliciar os aficionados, entregando-se de corpo e alma a um duelo sem tréguas, medido à décima de segundo.

Durante os dois dias de competição, ficou claro que poderia o triunfo ter pendido para qualquer dos três, mas, uma vez mais, Pascoal demonstrou porque é campeão e líder do campeonato, sendo, nas três subidas de prova, sempre ligeiramente mais rápido do que os dois adversários. A diferença foi tão parca que, no somatória das duas melhores subidas, triunfou com escasso 1 segundo (!) sobre o piloto galego, com a “Princesa da Montanha” a magros 2,4 segundos. A vitória, quarta da época, coloca bem encaminhada a renovação do título do piloto de Baião.

Voltando aos Super Challenge, referência para o triunfo de Luís Silva (BMW M3) no Grupo SC-D, com o “Canhão de Famalicão” a colocar o seu já icónico BMW M3 da Famaconcret no 2º lugar da categoria. No Grupo, foi novamente secundado por Rui Pinheiro (BMW M3), sendo de realçar que Bruno Gonçalves (VW Golf GTI R35) conquistou o primeiro pódio da época, sendo 3º.

No Grupo SC-C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) voltou a vencer tranquilamente, sem oposição por parte dos demais. Leonel Brás (Citroen C2) e Pedro Cardoso (VW Golf) ficaram, respetivamente em 2º e 3º do grupo. Uma palavra para Gonçalo Janeira (Citroen AX GTI) que voltou a triunfar no grupo SC-B.