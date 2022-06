CPM, Rampa de Santa Marta: Armando Freitas conquista quinta vitória da época | AutoSport

Foi mais uma exibição sem falhas a que Armando Freitas rubricou na prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua. Em todas as subidas que participou, Freitas não deu hipóteses ao farto pelotão dos 1300, que em Santa Marta atingiu as 12 unidades, estabelecendo sempre o melhor tempo, rodando muito longe dos demais contendores.

Esta quinta vitória, a que adiciona um 2º lugar na única prova em que foi derrotado, faz com que Armando Freitas vá celebrar já no Caramulo, o primeiro título nacional deste campeonato criado pela FPAK para esta época de 2022, feito que será inteiramente merecido pelo piloto do Toyota.

A luta pela segunda posição foi intensa e espetacular de seguir, tendo durado até ao último metro da terceira subida de prova.

Protagonizaram-na três pilotos: João Diogo Santos, Eva Laranjeira e Tiago Santos. Se na 1ª Subida de Prova, realizada no dia de sábado, os três ficaram dentro de uma míngua margem de 1,5 segundos, nas duas subidas de prova de domingo João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport) forçou “a barra” e baixou significativamente o seu tempo logo na 2ª Subida, rematando a questão do segundo posto.

Mas Tiago e Eva ficaram com a questão do 3º lugar presa por uma décima de segundo antes da derradeira subida.

Aí, Tiago Santos e o seu Citroen AX Sport levariam a melhor, até porque Eva Laranjeira não concluiria a subida, com um problema técnico no Peugeot 205 Rallye, tendo de se contentar com a quarta posição final.

Nas contas da Divisão Clássicos 1300, José Pedro Figueiredo voltou a vencer, levando o seu Datsun 1200 a rodar sempre mais lesto do que o Autobianchi A112 Abarth de Domingos Fernandes.