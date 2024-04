CPM/Rampa de Murça, FPAK Júnior Team: Triunfo de Martim Pereira

Foi uma luta emocionante e que prendeu a atenção de todos quantos estiveram em Murça. Os “jovens lobos” do FPAK Júnior Team disputaram taco-a-taco a honra de inscreverem o nome no troféu do vencedor da primeira prova na modalidade deste troféu. Martim Pereira acabou por se superiorizar, após uma luta titânica com Guilherme Silva.

Murça assinalou o arranque do FPAK Júnior Team, integrado no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Este ano a Montanha é a nova modalidade a integrar o programa de desenvolvimento de jovens pilotos desenvolvido sob a égide da FPAK e conta com a participação de três jovens pilotos: João Barroso, Martim Pereira e Guilherme Silva.

O primeiro aplauso vai para a consistência e capacidade para não cometer erros graves por parte dos três jovens pilotos, sem que tal fosse óbice para uma enorme evolução dos tempos obtidos ao longo das sete subidas do fim-de-semana.

Foi notória essa capacidade de extrair pouco a puco todo o potencial dos 3 Citroen C1 preparados pela Befast Motorsport, fazendo mesmo com que os três “rookies” fossem capazes de se intrometerem e saírem vencedores na luta dos carros com motores até 1000cc.

Mas já lá vamos. Primeiro, a luta pelo triunfo no FAPK Júnior Team.

Aqui, foram dois os protagonistas principais: Martim Pereira e Guilherme Silva. Os dois são “segundas gerações” de clãs ligados à Montanha. Martim é filho de Matine Pereira e Guilherme tem como progenitores Daniela Marques e Paulo Silva. A competição está-lhes no sangue e provaram-no nos 4200 metros da pista de Murça.

Martim dominou o primeiro dia, embora vendo Guilherme se aproximar paulatinamente. No Domingo, o bracarense da PD Auto logrou ser mais rápido do que Martim Pereira na 2ª Subida de Prova, com os dois a adiarem a decisão da vitória para 3ª Subida que fechava o programa. Aqui, Martim foi notável e baixou em cerca de três segundos o seu melhor tempo, enquanto Guilherme não evitava um pequeno erro que lhe custou algum tempo.

Os dois pilotos do FPAK Júnior Team lograram ainda conquistar a “dobradinha” na Classe 21, onde estão inscritos os 5 Citroen C1 que competem na Montanha.

Estava selado com justiça o triunfo de Martim Pereira, com Guilherme Silva a ver premiada a sua exibição com um excelente 2º lugar. João Barroso foi 3ª e, se rodou sempre um pouco atrás dos dois adversários, foi capaz de evoluir mais de cinco segundos entre a primeira e a última subida de Prova, provando que terão de contar com ele nas provas que se seguem.