CPM/Rampa de Murça, 1300: terceira vitória da época para Armando Freitas

O piloto de Fafe continua invicto nesta época 2024, mas os seus mais diretos adversários estão mais perto. Em Murça, foi o jovem local Tiago Santos a forçar o bicampeão em título a dar tudo em pista para sair vitorioso.Destaque ainda para os 13 pilotos presentes em Murça

O segundo e meio que, no somatório das duas melhores subidas de prova, separou Armando Freitas e Tiago Santos no final da prova são elucidativos da capacidade que o jovem murcense teve em “morder os calcanhares” ao líder do campeonato.

Obviamente, Armando Freitas guardou, como aliás sempre faz, a máxima intensidade para as subidas a contar para a classificação, com o Toyota Starlet a funcionarem pleno e o piloto de Fafe a guiar nos limites, aproveitando todo o poderio competitivo do carro nipónico.

Mesmo assim, e para atestar a excelente exibição de Tiago Santos, Freitas derrotou o murcense nas três subidas de prova sempre por margens curtas )2,1 segundos, 9 décimos de segundo e 6 décimos de segundo, respetivamente).

Abram alas para o “sangue novo” que começa não só a povoar, mas também a brilhar na Montanha!

Tomás Pinto pode ser um “rookie”, mas o jovem de Peso da Régua, filho do piloto Nuno Pinto é um piloto com um tremendo potencial. Mesmo tendo de enfrentar pilotos com carros mais competitivos, consegue extrair todo o potencial do Toyota Starlet da Famaconcret e, ao longo dos dois dias, deixou claro que o 3º lugar e a conquista em Murça do segundo pódio da sua carreira era algo incontornável.Quedou-se a 9,4 segundos de Armando Freitas e a 6 de Tiago Santos, deixando o quarto colocado a5,9 segundos. Notável!

Uma palavra para Martim Pereira (Citroen C1) que, na sua estreia competitiva, não só venceu o FPAK Júnior Team, mas também se impôs na Classe 21, reservada aos carros com 1000cc.

Quanto aos Clássicos 1300, vitória de Domingos Fernandes. No entanto, o “Senador de Armamar” não saiu de Murça sem um pequeno susto, quando na última subida de treinos cronometrados teve uma rara saída de pista, felizmente sem danos no seu Autobianchi A112 Abarth.