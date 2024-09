CPM, Rampa de Boticas/Turismo: Parcídio Summavielle campeão nacional

A prova reservada à Categoria Turismo na Rampa de Boticas teve um desfecho dramático, depois de, na pista, ter sido palco de uma luta sem tréguas entre os dois principais candidatos ao título.Na batalha dos tempos, Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO X) tinha sido o mais lesto, por escassos 341 milésimos de segundo, face a Parcídio Summavielle (Cupra TCR), mas, nas verificações técnicas foi detetado que o carro nipónico não estava em conformidade com a ficha de homologação e a desclassificação foi inevitável.

Assim, Parcídio Summavielle juntou de forma clara e inequívoca mais uma vitória na categoria Turismo ao seu bornal, com esta a ter foros de carácter especial, pois significou a conquista de mais um título nacional para o consagrado edil fafense que selou ainda as contas da vitória final na Divisão Turismo 2, coroando uma época de sonho do piloto da Befast Motorsport.

O 2º lugar final na categoria foi assim parar às mãos do flaviense Luís Delgado, que compareceu em Boticas com o belo BMW 320SI WTCC ex-fábrica e que pertence à VLB, cabendo a Gonçalo Inácio o mérito de ter colocado um dos Peugeot 208 Rally4 da Befast Motorsport no último degrau do pódio, nesta que foi a sua estreia com o carro francês.

Inácio foi ainda 2º classificado nos Turismo 2, divisão onde Paulo Silva (Audi RS3 LMS) garantiu o 3º posto, apesar de um toque forte no dia de sábado. Delgado levou de vencida a Divisão Turismo 3, com Filipe Ferreira (Honda CivicType R) a ser aqui 2º e Aníbal Pinto (Renault Clio RS R3) a terminar no 3º lugar.

A bracarense Daniela Marques venceu a Divisão Turismo 1. A piloto internacional da PDAutochegouà vitória, depois da dupla desclassificação do já referido Daniel Pacheco e ainda de Carlos Gonçalves, cujo turbo do Mitsubishi Lancer EVO X não se encontrava em conformidade com a ficha de homologação.