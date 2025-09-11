CPM, Rampa de Boticas: tempo de decisões de títulos nacionais

A Rampa de Boticas recebe no fim de semana a sétima jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A prova do Demoporto já conquistou rapidamente um lugar de destaque no calendário da modalidade, fruto da exigência do traçado de 5,11 quilómetros, com 727 metros de desnível e uma inclinação média de 9,2%, e da moldura humana que todos os anos vive intensamente o evento.

A edição de 2025 volta a superar-se, reunindo 96 inscritos, número que promete espetáculo em todas as categorias e que poderá ser decisivo para a definição de títulos nacionais.

Absoluto: Hélder Silva com estatuto de favorito

O tetracampeão nacional Hélder Silva (Nova Proto NP 01) chega a Boticas com condições para ficar perto do ‘Penta’, depois de mais uma vitória dominante no Caramulo ter reforçado ainda mais a sua supremacia. O “Míssil da Póvoa” terá, contudo, oposição séria de José Correia (Osella PA.30), em clara evolução com a barchetta italiana, e do seu colega de equipa Nuno Caetano (Osella PA21S Evo), que já provou capacidade para se intrometer na luta pelos pódios. Também Carlos Gonçalves (Osella PA21/S) e o consagrado espanhol José Lopez-Fombona (Audi RS5 DTM) reforçam um pelotão de luxo entre os Protótipos.

Nos Protótipos B, a luta promete ser ao milésimo, como tem sido marca da temporada. Os jovens Tomás Pinto (BRC CM 05 Evo) e Afonso Santos (BRC B49) têm tudo para voltarem a ser os ‘galos’ em luta pelo ‘poleiro’ da Divisão, mas os consagrados Nuno Guimarães (Silvercar S2) e Sérgio Nogueira (Silvercar S3) já venceram esta época e tudo farão para também estarem na luta. Miguel Sousa (BRC Evo 05) e Martin Villar Bangueses (BRC 05 Evo) completam um grupo equilibrado que proporcionará lutas intensas do fim de semana.

GT: José Rodrigues perto do título

O pelotão GT volta a apresentar-se fortíssimo, com José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 Cup) a poder fechar as contas do cetro nacional já em Trás-os-Montes. Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup) tudo fará para tentar contrariar o favoritismo do bracarense, o mesmo se esperando deBernardo Garcia de Castro (Porsche 991.2 GT3 Cup) e de Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), enquanto Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup) e o galego Jorge Perez Alonso (Porsche 911 GT3) completam uma lista de inscritos de alto nível.

Turismos: a “guerra” pelo título entre Pedro Alves e Gonçalo Inácio e o regresso aos R5 de Summavielle

Nos Turismos, a luta pelo título está ao rubro. Pedro Alves (Seat Leon TCR) chega invencível desde que trocou de máquina, mas Gonçalo Inácio (KiaCeed TCR) não desarma e promete vender cara a derrota na categoria e na Divisão Turismo 2. Aqui e a estes, juntam-se Beatriz Correia (Seat Cupra), Paulo Silva (Audi RS3 LMS), Paulo Cardoso (Cupra TCR), Joaquim Teixeira (Hyundai Elantra TCR), Guilherme Silva (Peugeot 208 Rally4) e Eduardo Santos (Renault Clio Rally4/5), todos candidatos a bons resultados em Turismo 2, com especial atenção a Joaquim Teixeira – que ‘joga em casa’ – e Paulo Silva.

Já nos Turismo 1, residem grandes novidades. Para além de se registar a presença do espanhol Francisco Sanz Fonseca (Ford Fiesta), Parcidio Summavielle está de regresso aos comandos de um Skoda Fabia R5, tornando-se um dos favoritos ao triunfo na categoria.

Nos sempre animados Turismo 3, Martim Gonçalves Pereira (Peugeot 208 R2) é candidato natural à vitória, mas terá forte oposição de Jorge Meira (Citroen Saxo Cup), Aníbal Pinto (Renault Clio RS), Carlos Ferreira (Citroen Saxo), Filipe Ferreira (Honda CivicType R EP3), Tiago Pinto (Honda CivicType R EP3), Carlos Silva (Renault Clio RS), José Cardoso (Citroen Saxo Cup), Bruno Rodrigues (Honda CivicType R EP3), José Artur Teixeira (Honda CivicType R), Leonel Brás (Honda CivicType R) e Diana Martins (Peugeot 208 VTI R2B).

Super Challenge: Luís Nunes contra todos

Invicto em 2025, Luís Nunes (Skoda Fabia R5) tem tudo para selar as contas de mais um título nacional já em Boticas. Terá novamente em José Lameiro (Skoda Fabia MK3) um dos maiores opositores na geral da categoria e entre os SC-A. O pelotão dos SC-A inclui ainda Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), Daniel Pacheco (Renault Clio Super Car), Daniela Marques (Subaru Impreza WRX STI), Pedro Marques (Subaru Impreza WRX STI) e José Pires (Nissan GT-R R35).

Em SC-B alinham o favorito Luís Silva (BMW E30 M3), Pedro Cardoso (Seat Leon Mk I), Vera Sequeira (Seat Leon TDI), João Pires (BMW E36 M3), Pedro Cerqueira (Peugeot 207 RC 1.6 THP), Bruno Ponteira (VW Golf GTI R35), Filipe Peixoto (Honda AccordType R), Arlindo Beça (Mini Cooper S) e António Reis Gonçalves (Vauxhall Corsa VXR).

Na SC-C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) tentará repetir vitórias, mas terá forte oposição de Alberto Pereira (Honda CivicType R), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport), Vera Cardoso (Citroen Saxo), Pedro Brito (Citroen AX 1600), Pedro Dias (Toyota Corolla T-Sport), Jorge Costela (Citroen Saxo VTS), Pedro Neves (Honda Civic), Luís Fernandes (Peugeot 106) e Martim Magalhães (Opel Corsa A).

Em SC-D estarão Luís Silva (Citroen C1) e Horácio Morais (Renault Clio), num duelo que tem tudo para ser equilibrado.

Na Taça de Portugal Kartcross de Montanha, o líder António Alves (AG AG/S), correrá a solo.

Clássicos: Rui Costa está de volta e é favorito

Entre os Clássicos, Rui Costa (Ford Escort RS1600) tem tudo para, como usualmente, impor a lei do seu potente carro, sendo que o trio constituído por Pedro Silva (VW Golf 16S), Flávio Sainhas (Ford Escort Mk1) e José Pedro Gomes (Ford Escort Mk2 RS1800) dão muito mais do que corà rampa, sendo capazes de tentar contrariar o favoritismo do piloto minhoto.

Legends: António Barros à porta da revalidação do título

Nos Legends, António Barros (BMW E36 M3) nem precisa de vencer para rematar as contas do bicampeonato, mas é claro favorito a nova vitória. Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), Filipe Macedo (Citroen Saxo Cup), António Silva (Honda Civic), Carlos Delgado (Mercedes 190 2.3 16V), Bárbara Barros (Fiat Bravo TD 100 GT), Miguel Ângelo (Peugeot 106), Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi), Armindo Correia (Peugeot 306), Telmo Costa (Citroen Saxo CPLM) e Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo), completam o forte plantel de Legends presentes em Boticas.

1300: jovens talentos e veteranos em confronto

Nas contas do CPM 1300 destaque para a ausência do já campeão José Salgado.

Alinham Tiago Santos (Citroen AX Sport), Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTi), João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport) e Roberto Meira (Fiat Punto 85 Sport) numa primeira linha de combate pela supremacia.Alexandre Duarte (Fiat Punto), Rafael Jorge (Citroen C1), Simplício Taveira (Citroen C1) e Tiago Teixeira (Peugeot 106 XSI) tudo farão para se imiscuir na discussão.Na Divisão Clássicos 1300, Domingos Fernandes (Autobianchi A112) e Aníbal Rolo (Datsun 1200) são os protagonistas, com Rolo a ser claramente o favorito.

No FPAK Junior Team a questão prende-se com a capacidade de Carolina Martins e André Brás poderem finalmente quebrar a invencibilidade de Nuno Guimarães. Não será fácil, tal o domínio que tem sido exercido nesta luta de ‘jovens lobos’ pelo piloto de Peso da Régua.

O programa desportivo da Rampa de Boticas arranca no sábado, 13 de setembro, com o Warm Up marcado para as 10h00, seguindo-se a primeira subida de treinos do CPM às 12h00. A segunda subida de treinos está prevista para as 14h00 e, a encerrar o dia, terá lugar a primeira subida oficial, agendada para as 16h00.

No domingo, 14 de setembro, a ação recomeça às 10h00 com a terceira subida de treinos, antes de se disputar a segunda subida oficial, às 12h00. A terceira e última subida oficial da prova está prevista para as 14h00, momento que poderá ser decisivo na definição de vitórias e na luta pelos títulos nacionais em disputa.