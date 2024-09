CPM, Rampa de Boticas/Super Challenge: nova consagração de Luís Nunes

Nova ‘casa cheia’ na Categoria Super Challenge, atestando o êxito desta novidade regulamentar introduzida no campeonato de 2023. Novidade já não é (há muito tempo…) o domínio avassalador de Luís Nunes. Em Boticas, o piloto de Carrazeda de Ansiães, rodou ‘noutro planeta’, focando-se mais na luta pelo pódio absoluto, até porque resolveu as contas do seu sexto título nacional da carreira ainda antes do fecho da prova.

O ‘Foguetão de Valpaços’ saiu do traçado internacional transmontano invicto na época, levando o Skoda Fabia R5 da Nunes Sport à 7ª vitória consecutiva na Categoria Super Challenge, deixando os opositores a mais de 10 segundos.

A luta pelos outros 2 degraus do pódio foi assumida por três protagonistas: o ‘piloto residente’ José Lameiro (Skoda Fabia MKIII Super Car), o regressado José Silvino Pires (Ford Focus Super Car) e o espanhol José António Lopez-Fombona (Ford Fiesta N5), que veio dar um toque ‘europeu à prova botiquense.

Foi uma batalha intensa, com a supremacia a mudar várias vezes de mãos, mas, no final, Silvino Pires levou a melhor, conquistando o 2º lugar na Categoria, com Lopez-Fombona a colocar o carro construído pela RMC Motorsport no terceiro posto.José Lameiro quedou-se pelo 4ª lugar, depois de ter estado sempre na luta pelo pódio. O piloto da Diatosta sofreu com alguns problemas técnicos no seu carro, não tendo mesmo participado na última subida de prova, sendo por isso ultrapassado por Fombona.

Na 5ª Posição da geral, encontrámos Luís Silva, autor de mais uma prova fantástica. O ‘Canhão de Famalicão’ ultrapassou alguns problemas no BMW M3 da Famaconcret e não apenas alcançou esse Top 5, como registou mais um triunfo claro nas contas do Grupo SC-D, sendo já virtual vencedor desta competição. Pedro Alves (KIA CEED) foi 2º nas contas do grupo, cujo pódio ficou fechado com a presença do botiquense Bruno Gonçalves. A jogar em casa, o piloto do VW Golf R35 GTi deu uma alegria enorme aos seus conterrâneos.

Alberto Pereira (Honda CivicType R) dominou no Grupo SC-C, vendo Bruno Carvalho, com quem partilhava o favoritismo, ficar pelo caminho, com problemas no seu Citroen Saxo. A vitória do piloto mesãofriense foi incontestável, pois concluiu a rampa com 8,5 segundos sobre Leandro Macedo (Citroen Saxo). O jovem Pedro Cardoso (VW Golf) garantiu o 3º posto.

Na refrega dos ‘pequenos’ carros do Grupo SC-B, existiu luta até ao fim e a vitória de Horácio Morais, aos comandos do Fiat Uno 45S da MNE Sport, foi conquistada ‘no braço’. O jovem piloto foi apenas terceiro na 1ª Subida de Prova, atrás de Luís Silva Jr. e Catarina Silva, os dois irmãos dos Citroen C1 da Famaconcret. Na 2ª, imiscui-se entre os dois famalicenses, assinando o segundo melhor tempo e foi o mais rápido na derradeira subida, beneficiando aí do toque violento que Luís Silva Jr. deu mesmo junto à meta…

Somando os dois melhores tempos, Horácio Morais venceu, com 1,7 segundos de avanço sobre o adversário. Catarina Silva foi terceira, depois de um fim de semana muito regular.Já quando ao Grupo SC-A, o pódio é gémeo da geral da Categoria Super Challenge, tal o domínio em Boticas exercido pelos ‘monstros de quatro rodas motrizes’.