CPM, Rampa de Boticas: Hélder Silva dominou 1º dia

Entre os Clássicos 1300, o transmontano Carlos Delgado (Ford Escort México) foi uma espécie de ‘sobrevivente’. Logo a abrir a prova, Domingos Fernandes deu um toque e os estragos no Autobianchi colocaram o piloto fora da subida de prova, onde também Aníbal Rolo optou por estar ausente. Com tudo isto, Delgado já lidera e é ainda 5º da geral dos 1300.

O piloto parte para a jornada de domingo com uma vantagem de 8,5 segundos sobre Tomás Pinto (Toyota Starlet), com este a ter bem perto Hugo Magalhães, mais lento na Subida de Prova apenas 2 décimos de segundo.

Mesmo queixando-se de alguns problemas no seu BMW M3, António Barros foi o melhor entre os Legends. O líder do campeonato terminou o dia com uma vantagem de 10 segundos sobre Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) e de pouco mais de 14 sobre Francisco Araújo (Toyota Corolla Coupé GT).

Na luta particular dos Clássicos, a luta promete ser renhida até ao desfecho. Embora o já campeão nacional Flávio Sainhas tenha acabado por ser o mais forte, apenas conseguiu levar seu Ford Escort MKI a ser 2 décimos de segundo mais rápido do que o Ford Escort MKII de Ricardo Pereira.

Já 3 décimos de segundo é a magra margem que separa os dois mais rápidos entre os concorrentes da Taça de Portugal de Kartcross de Montanha JC Group. Tiago Pinto (LBS Motor Club RX01) levou de vencida o aceso duelo com o galego Jesus Otero (AG Super Buggy). O 3º mais rápido, António Alves (AG AG / S), quedou-se a quase 7 segundos do duo da frente.

Na Categoria GT, começou por ser Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) a ser a melhor à chuva na subida de treinos inaugural, mas Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) levou de vencida a concorrência na Subida de Prova, aí secundado por José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 CUP), a 1,5 segundos do galego, com a “Princesa da Montanha” a cair para terceiro, a 3,3 segundos.

E quem menos longe rodou nem foi outro dos pilotos que tripulam protótipos. Foi Luís Nunes que esteve num nível muito alto aos comandos do Skoda Fabia R5 com que se prepara para conquistar o sexto título nacional da sua carreira, segundo consecutivo na Categoria Super Challenge.

A um passo de conquistar o seu quarto título nacional absoluto, o piloto da Power House impôs a sua Osella PA21S LMR2000 sempre por larga margem. Mesmo correndo com a pista molhada, foi o melhor na única subida de treinos e, logo depois, na 1ª Subida de Prova, voou ao longo dos 5100 do traçado, estabelecendo a marca de 2:19.315, deixando o 2º classificado a 10,1 segundos (!).

