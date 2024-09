CPM, Rampa de Boticas/GT: José Rodrigues impôs a sua lei num duelo sem tréguas

A discussão do triunfo nos GT foi um dos ‘highlights’ do fim de semana em Boticas. Tal como se esperava e tem acontecido em provas anteriores, o equilíbrio foi uma constante, com vários pretendentes à vitória.

Começou por ser Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) a melhor à chuva na subida de treinos inaugural, mas Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) levou de vencida a concorrência na 1ª subida de prova, aí secundado por José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 CUP), a 1,5 segundos do galego, com a “Princesa da Montanha” a cair para terceiro, a 3,3 segundos, no fecho da jornada de sábado.

No domingo, Garcia de Castro não feliz na 2ª subida de prova, caindo mesmo para o 4º posto, mercê de um tempo muito alto, vendo José Rodrigues ganhar uma vantagem significativa e que não mais viria a perder.

O piloto da Monteiros Competições voltou a ser o mais rápido na 3ª subida, aí já por curta margem em relação em relação a Gabriela Correia, que assegurou para as cores da JC Group Racing Team um excelente 2º lugar, revelando muita competitividade neste seu regresso à Montanha.

No final os dois ficaram separados, no agregado das duas melhores subidas, por apenas 3,3 segundos.Já Bernardo Garcia de Castro voltou a andar forte e conseguiu minimizar os danos, terminando no 3º lugar, a 7,3 segundos do vencedor.