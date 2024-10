CPM, Rampa da Serra da Estrela: triunfo de José Rodrigues

Foi épica em todos os sentidos a edição 2024 da Rampa Serra da Estrela Covilhã, prova de fecho do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Chuva intensa e nevoeiro cerrado formaram uma ‘tempestade perfeita’ ao longo de grande parte do evento, forçando organização e pilotos a um esforço hercúleo para levar a prova a bom porto.

O ‘menu’ meteorológico foi o responsável pela catadupa de acidentes e de muitos dos problemas técnicos que afetaram um bom naipe de pilotos e, apesar da celeridade e eficácia com que o CAMI Motorsport foi sempre acorrendo aos problemas, foi necessário anular uma subida de treinos no sábado e uma de prova no domingo.

No meio de toda a ‘roleta meteorológica’, um piloto foi capaz de aliar a sua grande rapidez à capacidade de aproveitar a oportunidade.

José Rodrigues levou o Porsche 997 GT3 Cup da Monteiros Competições a uma histórica vitória à geral na Rampa Serra da Estrela 2024, mercê de uma exibição sem erros e com uma intensidade difícil de igualar. 4º da geral após a 1ª subida de prova, onde já foi o melhor dos GT, o bracarense aproveitou de fora exemplar o momento em que efetuou a segunda e derradeira subida de prova, realizando o melhor tempo absoluto, a grande distâncias dos opositores e chegou à vitória, coroando da melhor forma uma época de estreia em que venceu entre os GT por três vezes e terminou o campeonato dessa categoria no 2º lugar, sagrando-se vice-campeão nacional!

Já o talento e a velocidade de Hélder Silva são inquestionáveis e, na Serra da Estrela, o líder da Power House voltou a dar mais um testemunho da sua valia. Desta feita, de regresso aos comandos da menos competitiva Osella PA21S, o ‘Míssil da Póvoa’ esteve sempre entre os mais rápidos e, independentemente da chuva que encontrou pela frente na 2ª subida de prova, foi capaz de ultrapassar as vicissitudes e conquistar o 2º lugar da geral, vencendo entre os Protótipos A.

Vítor Pascoal acabou por fechar o pódio da geral. Foi mais um fim-de-semana muito consistente por parte do tetracampeão nacional da categoria GT, embora o piloto do Baião Rallye Team se tenha queixado de alguma falta de eficácia do seu Porsche 991.2 GT3 Cup. Pascoal foi ainda segundo da Categoria GT, fechando uma época de alto nível, em que, no caminho para o título, venceu por quatro vezes e foi ao pódio nas três em que participou.

Muito prejudicado pela chuva que enfrentou na segunda subida de prova, José Correia (Norma FC20) foi 4º da geral, a escassos 3 décimos de segundo de Vítor Pascoal. O líder da JC Group Racing Team logrou ser segundo nos Protótipos A, divisão onde Nuno Caetano (Osella PA21S LMR 2000) foi 3º classificado.

Super Challenge: recita à chuva de Luís Nunes

A ‘roleta do tempo’ foi fulcral para o desfecho da prova de Luís Nunes. Na 1º subida de prova, realizada ao fim da tarde de sábado, o ‘Foguetão de Valpaços’ foi o mais rápido da geral e as condições meteorológicas auguravam a forte possibilidade de poder chegar no domingo à primeira vitória absoluta da sua carreira.

Mas, se as condições de sábado foram as ideais para o líder da Nunes Sport, já na subida de domingo, fez o traçado da rampa no momento de maior queda de chuva, a que se somou uma visibilidade muito reduzida, sobretudo na parte final dos pouco mais de 5100 de pista. Como tal, o 5º lugar final foi o resultado possível, sendo ainda, de forma clara, o mais forte na Categoria Super Challenge e no Grupo SC-A.

Também muito forte, José Lameiro (Skoda Fabia MKIII Super Car) foi capaz de não só secundar Luís Nunes na categoria e no grupo, mas ainda de reclamar o 9º lugar da geral, posição que poderia ter sido muito mais acima, se o piloto da Diatosta não tivesse– tal como Nunes – feito a 2ª subida de prova debaixo de muita chuva e nevoeiro.

GT colocam 4 pilotos no Top 10 da geral

Foi notável a capacidade dos pilotos da Categoria GT em conseguirem rodar muito rápido, mesmo à chuva, aproveitando de forma clara as condições em que subiram na segunda e decisiva subida de prova, colocando quatro carros no Top 10 da rampa.

À presença no pódio absoluto de José Rodrigues e Vítor Pascoal, somou-se ainda o 6º lugar de Gabriela Correia, que levou ainda o Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team ao pódio da Categoria GT e o 8º lugar absoluto de José Carlos Pouca Sorte.

O piloto da Megamotors estreou na Serra da Estrela o Porsche 997 GT3 Cup ex-Pedro Marques e provou que está cada vez mais perto dos pilotos da frente na sua categoria.

Protótipos B:Afonso Santos vence, mas título ficou com Nuno Guimarães

Afonso Santos já não é mais uma promessa. Aos 17 anos, o ‘rookie da Power House’, é já uma certeza no panorama da montanha nacional, sendo cada vez mais rápidos aos comandos do seu BRC B49. Na Serra da Estrela, dominou por completo a Divisão Protótipos B, chegando com total autoridade à 2º vitória consecutiva da época e garantindo a segunda posição final no campeonato. Afonso Santos logrou ainda conquistar um excelente Top 7 da geral.

Diga-se que Nuno Guimarães (Silver Car S2) não esteve na refrega porque o ‘Capitão da Montanha’ optou sabiamente por uma toada conservadora que lhe permitisse rematar as contas do título. O 3º lugar final foi mais do que suficiente e o cetro dos protótipos B rumou para casa do piloto da NJ Racing pela 4º vez.

Entre os dois, Sérgio Nogueira (BRC CM05 EVO) rematou a época com um excelente 2º lugar. O piloto da NSF está cada vez mais afoito com o sue protótipo e poderá estar na discussão do título em 2025.

Parcídio Summavielle dominou nos Turismo

A fechar o Top 10, encontrámos Parcídio Summavielle. O ‘Bisturi de Fafe’ comemorou o seu título nacional da Categoria Turismo com mais um triunfo sem mácula nestas lides, a que somou obviamente mais uma vitoria na Divisão Turismo 2. Época brilhante do piloto da Befast Motorsport.

Paulo Silva (Audi RS3 LMS) foi segundo na categoria e na divisão, fechando assim da melhor forma uma época positiva do bracarense. Por seu lado, Beatriz Correia (Cupra TCR) foi à Serra da Estrela conquistar de forma muito sólida um duplo 3º lugar na categoria e nos T2, atestando que a jovem piloto da JC Group Racing Team está a evoluir de forma muito firme

Na Divisão Turismo 3, o feirense Carlos Ferreira coroou uma época exemplar aos comandos do seu Citroen Saxo com uma vitória. Outra novidade no pódio, Luís Martins (Peugeot 208 VTI R2) sacudiu a malapata que o afetou esta época e foi segundo, na frente de Martine Pereira (Renault Clio Cup).

Quanto aos grupos da Categoria Super Challenge, Luís Silva Jr. impôs com autoridade o seu Citroen C1 nos SC-B. Após uma árdua batalha, Horácio Morais (Fiat Uno 45 S) foi segundo, relegando Catarina Silva (Citroen C1) para o 3º posto.No Grupo SC-C, domínio claro de Bruno Carvalho (Citroen Saxo). Já detentor de vitória final neste grupo, o lisboeta foi sempre o mais forte, tendo ainda almejado ser 4º da categoria. Foi acompanhado no pódio por Jorge Costela (Citroen Saxo VTS) e Pedro Cardoso (VW Golf GTi). O já referido Pedro Alves, não teve qualquer dificuldade em vencer o Grupo SC-D, na frente de Luís Ferrete (BMW 316i), sendo ainda capaz de levar o seu KIA Ceed a um magnífico 3º lugar na categoria.