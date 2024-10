CPM, Rampa da Serra da Estrela: Luís Nunes dominou 1º dia

O piloto do Skoda Fabia R5 da Nunes Sport foi o mais forte das duas subidas que foram possíveis realizar durante a tarde deste sábado, cumpridas debaixo de chuva intermitente, mas forte, nevoeiro, a espaços, mas cerrado e pista muito molhada na maior parte do tempo, mas com uma variação constante de condições.

O 1º dia de competição da edição 2024 da Rampa Serra da Estrela Covilhã ficou marcada pela difíceis condições meteorológicas que, apesar do esforço e talento do CAMI Motorsport, transformaram o programa competitivo num esforço hercúleo para os pilotos, tendo estes enfrentado uma verdadeira “roleta do tempo’. De tal forma que o CAMI Motorsport optou, e bem, por anular uma das subidas de treino, defendendo a segurança dos 65 pilotos que compareceram à partida da última prova da temporada.

Em termos desportivos, Luís Nunes foi o homem do dia, impondo a sua lei quer na subida de treinos, quer na única Subida de Prova do programa e foi para o descanso na liderança, com 0,6 segundos de vantagem sobre Hélder Silva (Osella PA 21S Evo) e 2,2 em relação a José Correia (Norma FC20), sendo também de realçar a exibição dos dois pilotos, pois rodar rápido nas condições em que o fizeram, no cockpit de duas ‘barchettas’ abertas, exigiu talento e coragem.

José Rodrigues (Porsche 997 GT3 Cup) dominou entre os GT e assinou o 4º tempo absoluto, com José Lameiro (Skoda Fabia MKIII Super Car) a fechar o Top 5, na frente de Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup), 6º mais rápido.

A prova final da temporada tem como um dos motivos de maior interesse a discussão do título entre os Protótipos B e o jovem Afonso Santos (BRC B49 Evo) suplantou por larga margem neste primeiro embate o líder pontual Nuno Guimarães (Silver Car S2), sendo de realçar que o ‘rookie’’ poveiro ousou ser ainda o 7º da geral.

Logo atrás, no 8º posto, encontrámos o mais lesto dos Turismo, Daniel Pacheco, que se sentiu muito à vontade nas difíceis condições em que se competiu, mercê da tração total do seu Mitsubishi Lancer EVO X.

9º posição da geral para Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), com Nuno Caetano (Osella PA 21S LMR2000) a ser décimo, apesar de ter dado um ligeiro toque na subida de prova.

Nuno Fazendeiro (Funspeed FS 2019) foi o melhor na Taça de Portugal Monolugares de Montanha JC Group, enquanto Flávio Sainhas dominou entre os Clássicos e António Barros (BMW M3) nos Legends. José Salgado (Toyota Starlet) saiu do dia inaugural no comando dos 1300, o mesmo fazendo Martim Gonçalves Pereira no duelo dos Citroen C1 do FPAK Júnior Team.

Este domingo, o warm-up de abertura está previsto para as 9.00 horas, seguindo-se a 3ª Subida de Treinos e o dia final da Rampa da Estrela Covilhã fechará, como habitualmente, com as decisivas 2ª e 3ª Subidas de Prova.