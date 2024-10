CPM, Rampa da Serra da Estrela/CPM1300: José Salgado foi o mais forte

Depois de ter saboreado em Boticas pela primeira vez o gosto de uma vitória, José Salgado foi à Rampa Serra da Estrela Covilhã impor pela segunda vez consecutiva o seu Toyota Starlet na refrega reservada ao Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group.

O triunfo de José Salgado na prova do CAMI Motorsport não foi fácil apesar de ser o favorito, quer pela rapidez que sempre ostentou, quer ainda por tripular o Toyota Starlet que levou Armando Freitas ao título pelo terceiro ano consecutivo.

Durante os dois dias, José Salgado foi sempre muito forte, mas sofreu oposição por parte do jovem Tomás Pinto, que está cada vez mais rápido aos comandos do Toyota Starlet da Famaconcret, espremendo todo o limitado potencial da versão que tripula do carro nipónico.

De realçar que os dois pilotos foram capazes de serem sempre rápidos, independentemente do estado da pista, ora muito molhada, ora quase seca, rodando sempre bem distantes da concorrência.José Salgado foi paulatinamente amentando o ritmo e a vitória foi a justa recompensa para o piloto da Auto Ricardo.

Quem tinha todas as razões para estar eufórica no final da rampa era Diana Martins. A jovem piloto da Befast Motorsport voltou a rubricar uma sólida exibição aos comandos do Fiat Punto 85 Sport da Befast Motorsport, coroada desta vez com um muito merecido 3º lugar final, terminando assim a época com um almejado pódio, o primeiro da sua ainda curta carreira.

Logo atrás, Luís Alcino (Citroen C1) garantiu o 4º posto, com Domingos Fernandes a fechar o Top 5, levando ainda tranquilamente o seu Autobianchi A112 Abarth à vitória na Divisão Clássicos 1300.