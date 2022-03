CPM, Rampa da Penha: segundo duelo do ano do Campeonato de Portugal de Montanha | AutoSport

O fim-de-semana que se avizinha leva a “Família da Montanha” até ao “berço da Nação”. Guimarães será o epicentro do segundo embate competitivo da 2022, com a realização da 43ª edição da Rampa da Penha Paisagem Protegida, organizada pelo Demoporto, em parceria com a Irmandade da Penha.

É um traçado muito particular e desafiante aquele que espera as cerca de cinco dezenas de participantes. 2780 metros, com uma inclinação média de 6,7% e um desnível de 179 metros, para devorar sob a eterna ameaça das “4 estações”, pois é tradição na Penha que, ao longo do fim-de-semana, sol e chuva disputem protagonismo com o nevoeiro, tudo isto num cenário verdadeiramente idílico e que atrai todos os anos milhares de espetadores.

À espera destes estará um CPM JC Group que respira saúde em qualidade e quantidade. A lista de inscritos é recheada. Seis são os protótipos inscritos para esta segunda prova do ano.

Na linha da frente do favoritismo parte obviamente Hélder Silva. O campeão nacional absoluto venceu aqui em 2021 e dominou a prova de arranque do campeonato de 2022, em Murça. O seu domínio da Osella PA2000 EVO2 PA.30 da Power House é notório e será claramente o “alvo a abater” pelos seus concorrentes.

Entre estes, José Correia (Norma FC20) e António Rodrigues (Silvercar EF10) serão os que mais responsabilidades têm de tentar contrariar o detentor do cetro nacional.

José Correia provou em Murça que será um dos candidatos ao título e António Rodrigues, apesar do arranque em falso, com a desistência na prova transmontana, tem argumentos para estar na luta, até porque esteve a um passo de vencer em 2021 na Penha, então tripulando um BRC da Divisão B.

Sérgio Nogueira (Osella PA30 EVO2) aproveitará certamente a prova do Demoporto para continuar a sempre difícil adaptação a um protótipo, sendo de esperar que a sua garra e regularidade possam compensar, sobretudo na luta pelo pódio na Divisão A.

Quem chega a Guimarães em grande é Nuno Guimarães. Com um Silvercar S2 mais “musculado”, o “Capitão da Montanha” logrou subir ao pódio absoluto em Murça, vencendo a Divisão B e estará de certeza com “ganas” para repetir o feito.

Nesta Divisão B estará ainda presente Victor Bessa (Radical Clubsport). Neste ano de estreia, o piloto duriense aponta sobretudo a conseguir evoluir nos tempos alcançados subida após subida, desiderato que atingiu em Murça.

2022 está a começar com animação extra na Categoria GT. Serão 5 os carros presentes na Penha, entre eles uma estreia absoluta. Falamos do Nissan Nismo 370Z do bracarense Daniel Vilaça que medirá forças quatro pilotos já habituados a estas lides.

Entre estes, é expectável mais um duelo aceso entre os Porsche 991 GT3 CUP de Vítor Pascoal e Pedro Marques. Pascoal dominou claramente em Murça e Marques quererá de certeza responder à medida, com Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) a mostrar-se capaz de se intrometer nesta luta, tal como fez na prova anterior.

De regresso está Pedro Silva (Porsche 997 GT3 CUP) e, a atestar pelo que fez na temporada passada, vem a jogo com ambição.

Como sempre, a maior fatia de participantes dentro do CPM JC Group está repartida pelas 3 divisões da Categoria Turismos.

Na Divisão 1, Luís Nunes (Skoda Fabia R5) estará mais focado em tentar chegar à vitória na categoria, sendo certo que tem cada vez mais perto do seu ritmo José Pedro Gomes (Opel Astra OPC) e Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer EVO VI), com Daniela Marques (Subaru Impreza) a fazer da regularidade célere a sua arma de eleição para alcançar sempre grandes resultados, estando também inscrito o Mini Cooper S de José Salgado.

Na Penha, estreia-se ainda na temporada o Mitsubishi Lancer EVO VII de Francisco Morgado.

Já na Divisão 2 mora o atual líder da tabela pontual da categoria, após o brilhante triunfo em Murça. Falamos de Joaquim Teixeira que, esta época, parece ainda mais competitivo aos comandos do seu Cupra TCR.

Na divisão, a discussão dos lugares do pódio terá de certeza a participação de Manuel Rocha e Sousa (Cupra TCR) e Paulo Silva (Audi RS3 LMS), com José Almeida “Pouca Sorte” a esperar que o seu novo VW Golf GTI esteja mais fiável do que em Murça.

José Carlos Magalhães salta dos clássicos para esta divisão 2. O piloto da MNE Sport alinhará com um Fiat Punto R3D.

Na divisão 3, reservada aos carros “pequenos endiabrados” com motores até 2000cc e duas rodas motrizes, um trio apresenta-se, a ajuizar pelo que aconteceu em Murça, como capaz de lutar pelos lugares do pódio.

Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) venceu na prova de arranque e quererá continuar a ganhar, mas sofrerá certamente forte oposição de Bruno Carvalho (Citroen Saxo) e de Alberto Pereira (Honda Civic Type R), aparecendo ainda o regressado Martine Pereira (Renault Clio Cup) como um possível “outsider” neste jogo.

Ausente em Murça, o jovem fafense Cláudio Batista apresenta-se agora com u Peugeot 208 R2 VTI e quererá de certeza se imiscuir na luta, a exemplo do que acontecerá com José Borges (Citroen C2 R2) e Rute Brás (Peugeot 206 RC).

No Campeonato de Portugal de Clássicos JC Group, a discussão do triunfo será entre os Ford Escort MKII de Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro.

Quanto às lides do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, o famalicense Luís Silva (BMW M3) lidera uma lista de 9 inscritos.

É o favorito claro, mas nomes como os de Carlos Oliveira (Ford Sierra Cosworth), João Macedo (BMW 328is), Gonçalo Antunes “Janeira” (Citroen Saxo GTi) e Sónia Pereira (Seat Ibiza) quererão contrariar esse estatuto, sendo de esperar ainda provas de bom nível por parte de Celso Fonseca (Citroen Saxo) Abílio Aparício (Peugeot 205), Miguel Gonçalves (BMW E36) e Francisco Milheiro (Citroen Saxo).

Finalmente, destaque para a presença de 11 presenças no novel Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, atestando a pertinência da sua criação.

Armando Freitas (Toyota Starlet) dominou por inteiro em Murça e quererá fazer o mesmo na Penha.

Não será fácil. No naipe de adversários, estarão os Citroen AX Sport de Tiago Santos e Rui Amorim, o Suzuki Swift GTI de Paulo Pereira e o Peugeot 205 Rallye de Eva Laranjeira, para além do regressado Fiat Punto 85 Sport de João Diogo Santos.

Realce ainda para as presenças de Daniela Ferreira (Citroen C1) e de Rita Matos (Fiat Uno 45S), Martim Pereira (Fiat Cinquecento) e dos dois “senadores” dos clássicos, José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112 Abarth).

Em termos de programa competitivo, a edição de 2022 da Rampa da Penha Paisagem Protegida arrancará pelas 13:30 de sábado, com a 1ª subida de treinos oficiais. Segue-se a 2ª subida de treinos oficiais, prevista para as 15:00, com o primeiro dia de competição a terminar com a 1ª subida oficial de prova, momento em que o cronómetro já será “a sério”. Esta começará pelas 16,30.

Às dez da manhã de domingo terá início o segundo e decisivo dia de competição com o treino Livre (warm up). Às 11.00 arrancará a 3ª Subida de treinos oficiais.

As duas subidas oficiais de prova (2ª e 3ª do fim-de-semana) que encerrarão a competição e serão decisivas para as classificações finais, têm horários previstos para as 11.30 e as 13.00 horas respetivamente.