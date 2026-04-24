CPM, Rampa da Penha: Pelotão de luxo testado a 6.7% de inclinação em Guimarães

Após a etapa inaugural na Porca de Murça, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ruma à “Cidade Berço” para a Rampa da Penha. A prova, sob a égide do Demoporto, apresenta-se com uma lista de inscritos reforçada em todas as categorias, prometendo ser um palco decisivo para medir a consistência dos favoritos e o potencial dos novos talentos da temporada.

O desafio desenrola-se ao longo de 2,78 quilómetros, num traçado que conjuga sectores técnicos e sinuosos com passagens de alta velocidade, exigindo precisão absoluta numa subida com uma inclinação média de 6,7%.

Nos Protótipos A, mantém-se a base competitiva de Murça, com Hélder Silva (Norma FC20 M20FC) a assumir novamente o papel de principal favorito à vitória absoluta. O pentacampeão nacional em título parte como referência depois do domínio claro na prova transmontana, onde deixou a concorrência a larga distância.

José Correia (Osella PA30) volta a surgir como o mais direto opositor, acompanhado por Nuno Caetano (Osella PA2000 EVO2) e por Carlos Gonçalves (Osella PA21/S), que completa o lote dos protótipos de topo.

Nos Protótipos B, o foco mantém-se em Tomás Pinto (BRC CM 05 EVO), grande figura de Murça, que terá agora oposição reforçada com Gonçalo Inácio (BRC B49), atual vice-campeão nacional dos Turismo, a juntar-se a Nuno Guimarães (SilverCar S2) e Sérgio Nogueira (SilverCar S3). Martim Magalhães (PRM) aumenta a competitividade da divisão.

Na categoria GT, o cenário altera-se significativamente face à prova inaugural. A ausência de André Fernandes abre completamente a luta pela vitória, colocando José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) no centro das atenções. O atual campeão nacional parte como principal referência, depois de uma exibição muito consistente em Murça.

A seu lado mantêm-se Beatriz Correia (Porsche 911 GT3 Cup) e Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup), num pelotão que cresce com a entrada dos competitivos Bernardo García (Porsche 991 GT3 Cup) e José Carlos pouca Sorte (Porsche 991 GT3 Cup).

Entre os Turismos, a ausência de Daniel Teixeira e o regresso do campeão nacional pedro Alves (Cupra TCR) altera por completo o enquadramento competitivo da Categoria e dos Turismo 2.

Alves assume-se como assume-se como candidato natural, mas terá oposição reforçada com Guilherme Silva (Audi RS3 LMS)e Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4). Na Turismo 1, o duelo entre Parcídio Summavielle (Ford Fiesta R5) e Luís Silva Jr. (Mitsubishi Lancer Evo IX) promete novo capítulo.

Já na Turismo 3, mantêm-se André Brás (Ginetta G40 GT5), Nuno Guimarães (Ginetta G40 GT5) e Ruben Campos (Ginetta G40 GT5), protagonistas em Murça, mas o pelotão cresce com Jorge Meira (Citroën Saxo Cup), Roberto Meira (Renault Clio RS), Carlos Silva (Renault Clio RS), Carlos Ferreira (Honda Civic Type R) e Tiago Pinto (Renault Clio RS), tornando a divisão uma das mais imprevisíveis da prova.

A categoria Super Challenge apresenta-se como a mais reforçada face à ronda inaugural. O multicampeão Luís Nunes (Skoda Fabia R5) continua a ser favorito, com José Lameiro (Skoda Fabia MK3 Supercar), Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Supercar) e José Pedro Gomes (Opel Astra OPC Supercar) como principais opositores.

A estes juntam-se as entradas de Daniela Marques (Subaru Impreza WRX STI), João Simões (Mitsubishi Lancer Evo VII) e Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer Evo X), que se estreiam na época.

Na SC-B, Pedro Cardoso (SEAT Leon Cupra) tenta confirmar o favoritismo, enfrentando Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), Francisco Ferreira (Renault Mégane RS), José Salgado (Mini Cooper S) e Simplicio Taveira (Peugeot 207 RC). Na SC-C, a ausência de Bruno Carvalho abre completamente a luta entre Luís Fernandes (Peugeot 106 XSi), Alberto Pereira (Honda Civic Type R), João Paulo Gonçalves (Honda Civic), Luís Ferrete (BMW 316i E36), Abílio Aparício (Peugeot 205), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport), Rodolfo Sampaio (Renault Clio), Sebastião Teixeira (Toyota Corolla T-Sport) e Pedro Dias (Toyota Corolla T-Sport).

Na SC-D, alinham Bruno Gomes (Fiat Punto 85 Sport), Miguel Ribeiro (Fiat Punto 85 Sport), Miguel Ângelo Oliveira (Peugeot 106) e Tiago Teixeira (Peugeot 106 Rallye).

Na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, Jesús Otero (AG Super Buggy) surge como principal favorito depois do domínio evidenciado em Murça, enfrentando António Alves (AG AG/S) e Márcio Araújo (AG Sport), este último com expectativa quanto ao regresso após os problemas técnicos na prova inaugural.

Nos Clássicos, a Rampa da Penha apresenta um cenário distinto daquele vivido em Murça, com um pelotão mais composto e competitivo. Rui Costa (Ford Escort RS 1600), Fernando Francisco (Ford Escort MK I), Pedro Silva (Volkswagen Golf 16S) e Ricardo Loureiro (Ford Escort MK II) darão o corpo a um forte confronto direto em pista, com Costa a ser claramente favorito.

Nos Legends, João Pires (BMW E36 M3) e Joaquim Soares (BMW E36 M3) voltam a assumir o protagonismo depois de baralharem as contas em Murça, com o bicampeão nacional António Barros (BMW E36 M3) a procurar resposta. O pelotão inclui ainda Filipe Macedo (Citroën Saxo Cup), António Silva (Honda Civic), Carlos Delgado (Mercedes 190 2.3-16V), Pedro Brito (Citroën Saxo Cup), Mário Barroso (Citroën AX GTI), Miguel Ângelo (Peugeot 106), Armindo Correia (Peugeot 306) e Bárbara Barros (Fiat Bravo), mantendo-se evidente o domínio dos BMW na luta pelos lugares cimeiros.

No campeonato reservado aos 1300, Armando Freitas (Toyota Starlet) parte novamente como a grande referência, depois do domínio claro em Murça, mas enfrenta agora um pelotão mais composto e competitivo. José Carlos Magalhães (Peugeot 205 Rallye) surge como principal opositor direto, acompanhado pelo jovem Salvador Coelho (Toyota Yaris), enquanto Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTI) se estreia na temporada. A estes juntam-se Paulo Oliveira (Peugeot 106), Rui Monteiro (Fiat Punto 85 Sport), Francisco Macedo (Peugeot 106 XSi), Sérgio Sá (Fiat Punto 85 Sport), Diogo Marques (Citroën C1) e Gabriel Freitas (Fiat 127). Na vertente dos Clássicos 1300, Domingos Fernandes (Autobianchi A112), José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Aníbal Rolo (Datsun 1200 Coupé) completam o lote, com Rolo a ter capacidade para se imiscuir na geral.

Por fim, no FPAK Junior Team de Montanha, Simão Nunes (Peugeot 108) surge como principal figura depois do domínio evidenciado em Murça. António Lopes (Peugeot 108) e Rafael Jorge (Peugeot 108) voltam a alinhar e procuram agora reduzir a diferença para o jovem piloto de Valpaços.

Sábado, 25 de Abril

10:00 (Hora Prevista) a) 1ª Subida de Treinos CPM

10:00 (Hora Prevista) a) 2ªSubida de Treinos CPM

13:00 (Hora Prevista) a) 1ª Subida Oficial CPM

Domingo, 26 de abril

10:00 (Hora Prevista) a) 3ª Subida Treinos CPM

11:30 (Hora Prevista) a) 2ª Subida Oficial CPM

13:00 (Hora Prevista) a) 3ªSubida Oficial CPM