CPM/Rampa da Penha: Luís Silva domina nos Legends, Fernando Salgueiro, nos Clássicos | AutoSport

A 43ª Rampa da Penha Paisagem Protegida coroou Luís Silva (BMW M3) como “rei” desta segunda prova do Campeonato de Portuga Legends de Montanha. O mesmo aconteceu com Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) na discussão do triunfo entre os Clássicos.

A época de 2022 está a roçar a perfeição para Luís Silva.

Fazendo jus ao seu cognome de “Canhão de Famalicão”, o piloto do BMW M3 roda a um nível tão acima dos demais contendores que se foca mais em lutar por uma presença no top 10 absoluto da tabela de tempos das provas de Montanha.

A sua melhor subida de prova foi a segunda, cravando no cronómetro a marca de 1:36.739, com mais nenhum dos muitos contendores dos Legends a lograr baixar do 1:50.

Na Penha e no agregado dos tempos das duas melhores subidas, Luís Silva terminou com um avanço de 27,3 segundos sobre João Macedo (BMW 328is), com este a repetir o 2º lugar obtido em Murça.

Mas nesta batalha pela 2ª posição de salientar o regresso aos bons resultados de Carlos Oliveira. Ainda não foi desta que teve um fim-de-semana isento de problemas no Ford Sierra RS Coworth, mas consegui garantirmos 3º lugar e apenas a 1,2 segundos de Macedo.

Realce para mais um resultado positivo de Sónia Pereira. A única piloto feminina a participar neste CPLM JC Group juntou ao fantástico 3º lugar de Murça, um bom 7º posto, que a mantém na luta pontual pelo pódio final do campeonato.

Entre os Clássicos, segunda vitória da temporada para Fernando Salgueiro.

O atual campeão de Portugal em título esteve sempre mais forte, extraindo todo o “sumo” do seu Ford Escort MKII.

Na segunda posição, a 6,7 segundos no somatória das duas melhores subidas, quedou-se Ricardo Loureiro, no segundo Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team. Loureiro sentiu vários problemas ao longo do fim-de-semana, que, aliás, o levaram a não alinhar na derradeira subida de prova.

A terceira prova da temporada decorrerá a Sul. A “Família da Montanha” desloca-se para Setúbal, para disputar a edição 2022 da Rampa PÊQUÊPÊ Arrábida, nos dias 23 e 24 de abril.