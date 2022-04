CPM, Rampa da Penha: José Correia foi mais forte no 1º dia | AutoSport

A jornada inaugural da 43ª Rampa da Penha Paisagem Protegida contou com cinco dezenas de pilotos presentes, atestando a boa saúde do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

73 milésimos de segundo. Eis o autêntico “piscar de olhos” que separa José Correia e Hélder Silva no fecho deste primeiro dia de competição, com ambos a rodarem em 1:25 baixo, à espantosa média horária de 117 km/h.

O duelo a dois entre o piloto da Norma FC20 e o da Osella PA2000 EVO2-PA.30 durou atarde inteira. Correia impôs-se na subida inaugural de treinos, Hélder Silva ripostou na segunda, mas o “patrão” e piloto do JC Group Racing Team reclamou a liderança, embora pela diferença míngua que ficou registada na tabela de tempos, deixando tudo em aberto para a jornada decisiva de domingo.

Quem está já fora da luta é novamente António Rodrigues. O piloto da NJ Racing está numa “série negra”. Na subida oficial de prova e quando vinha a realizar um “tempo canhão”, sofreu um despiste forte na penúltima (!) curva do traçado e está arredado da prova.

Novamente “on fire” esteve Nuno Guimarães. Sem rivais na Divisão Protótipos B, o “Capitão da Montanha” rodou com o seu Silvercar num ritmo fabuloso e vai para o descanso na 3ª posição da geral, tendo tudo para repetir o pódio absoluto de Murça amanhã.

Entre os GT, Vítor Pascoal não deu veleidades e é já líder isolado, colocando o seu Porsche 991 GT3 Cup num excelente 4º posto da geral.

Pedro Silva (Porsche 997 GT3), seu colega de equipa, acabou o dia no 2º posto da categoria, a 3,9 segundos de Pascoal, com o regressado Daniel Vilaça a assegurar o pódio provisório, na estreia do seu belo Nissan Nismo 370 Z.

Nas contas dos Turismos, Luís Nunes foi o mais forte neste primeiro dia. Colocou o seu Skoda Fabia R5 no 5º posto absoluto, liderando Categoria e Divisão T1.

Logo atrás e perto, está Joaquim Teixeira. Atacando com o seu Cupra TCR do JT50 Racing Team, fez o 6º tempo da Geral, 2º entre os Turismos e dominou a tabela na Divisão T2. Já José Pedro Gomes (Opel Astra OPC) rubricou uma excelente exibição e é o 3º da categoria, sendo ainda 7º da geral. Quem também não deu veleidades à concorrência foi Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) na Divisão T3.

Entre os Clássicos, Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) venceu neste dia 1 o duelo particular com o seu colega de equipa Ricardo Loureiro (Ford Escort MKII), estando na liderança.

Já nos Legends, esta jornada de arranque da 43ª Rampa da Penha Paisagem Protegida, proporcionou mais um recital de condução de Luís Silva.

O “Canhão de Famalicão” impôs o seu BMW M3, sendo secundado à distância pelos BMW de João Macedo e Miguel Gonçalves, com estes a terminarem o dia separados por menos de 4 décimas de segundo, com vantagem para Macedo.

No que concerne ao Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, competição nova nesta época, destaque para a presença de 11 pilotos na Penha.

Armando Freitas (Toyota Starlet) rodou “noutra galáxia” e terminou o 1º dia com 6,6 segundos de vantagem sobre Paulo Pereira (Suzuki Swift), cabendo ao regressado João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport) assegurar o 3º posto provisório, a apenas 0,5 segundos de Pereira.

Neste CPM 1300, o melhor na única subida de prova de sábado foi o Datsun 1200 de José Pedro Figueiredo.

Às dez da manhã de domingo terá início o segundo e decisivo dia de competição com o treino Livre (warm up). Às 11.00 arrancará a 3ª Subida de treinos oficiais.

As duas subidas oficiais de prova (2ª e 3ª do fim-de-semana) que encerram a competição e serão decisivas para as classificações finais, têm horários previstos para as 11.30 e as 13.00 horas respetivamente.