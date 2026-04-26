CPM, Rampa da Penha: Hélder Silva lidera após primeiro dia intenso

O primeiro dia de competição da Rampa da Penha, segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, confirmou todas as expectativas de competitividade, num sábado disputado sob excelentes condições meteorológicas.

Com sol, temperaturas amenas e pouco vento, os 84 pilotos presentes tiveram oportunidade de explorar ao máximo os cerca de 2,78 quilómetros do exigente traçado vimaranense, numa jornada que incluiu duas subidas de treinos oficiais e a primeira subida de prova, responsável por estabelecer o primeiro escalonamento competitivo do fim de semana.Num plano organizativo, destaque para o trabalho do Demoporto, que voltou a evidenciar elevado nível de eficácia.

Hélder Silva impõe ritmo e assume comando

Na luta pela geral, Hélder Silva (Norma FC20 M20FC) voltou a demonstrar o porquê de ser a grande referência da Montanha nacional.O pentacampeão nacional em título foi o mais rápido ao longo de toda a jornada e, na única subida oficial de prova do dia, estabeleceu o tempo de 1:25.335, garantindo assim uma liderança sólida à entrada para o dia decisivo.Com este registo, o piloto da PowerHouse assume-se, desde já, como principal candidato à vitória final.

Mais uma vez em grande destaque esteve Tomás Pinto (BRC CM 05 EVO).O jovem piloto da Fama realizou uma exibição de enorme nível, não só dominando claramente os Protótipos B, como intrometendo-se entre os carros da divisão principal, terminando o dia na segunda posição da geral, a apenas 2,9 segundos de Hélder Silva.A sua vantagem na divisão é já muito significativa, confirmando o excelente momento competitivo.

A fechar o pódio provisório surge José Correia (Osella PA30), que terminou o dia na terceira posição absoluta. O piloto da JC Group Racing Team registou um tempo que o deixa a 4,2 segundos da liderança, mantendo-se ainda na discussão pela vitória, numa altura em que faltam duas subidas decisivas.

Logo atrás, nos lugares seguintes da geral, surgem Nuno Guimarães (SilverCar S2) e Sérgio Nogueira (SilverCar S3), ambos também em evidência nos Protótipos B, enquanto Nuno Caetano (Osella PA2000 EVO2) fechou o grupo dos mais rápidos do dia.

Luís Nunes domina Super Challenge

Na categoria Super Challenge, o domínio pertenceu a Luís Nunes (Skoda Fabia R5). O multicampeão voltou a não dar hipóteses à concorrência, liderando a categoria e entre os SC-A, ocupando ainda uma posição de destaque no top10 da geral.

Na luta pelos lugares seguintes, destaque para a excelente prestação de José Pedro Gomes (Opel Astra OPC Supercar), que terminou na segunda posição da categoria, à frente de José Lameiro (Skoda Fabia MK3 Supercar), que optou por uma abordagem mais cautelosa após o incidente sofrido em Murça. Pedro Cardoso (Seat) nos SC-B, João Gonçalves (Honda) nos SC-C e Bruno Gomes (Fiat) nos SC-D estão na frente das suas respetivas divisões.

José Rodrigues lidera nos GT e Pedro Alves e Summavielle animam Turismos

Na categoria GT, o mais rápido foi José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup).O atual campeão nacional dominou o primeiro dia e posiciona-se como principal candidato à vitória na categoria, mantendo também aspirações a um resultado forte à geral.Atrás de si terminou Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup), enquanto José Carlos Almeida (Porsche 991 GT3 Cup) fechou o pódio provisório da categoria.

Entre os Turismos, o destaque vai para Pedro Alves (SEAT Leon TCR), que dominou a categoria e a divisão Turismo 2, terminando ainda dentro do top-10 da geral.Muito próximo esteve Parcídio Summavielle (Skoda Fabia R5), o mais rápido da divisão Turismo 1, que ficou a apenas sete décimos de segundo do líder da categoria, prometendo uma luta intensa para o segundo dia.Na divisão Turismo 3, o melhor foi Carlos Silva (Renault Clio RS), que se apresenta em grande forma e assume-se como um dos principais candidatos à vitória nesta divisão.

João Pires reina nos Legends, Rui Costa na frente dos Clássicos e Armando Freitas lidera nos 1300

No Campeonato de Portugal Legends de Montanha, João Pires (BMW E36 M3) voltou a assumir o controlo das operações.O vencedor em Murça terminou o dia com uma vantagem de 4,5 segundos sobre Joaquim Soares (BMW E36 M3), com o bicampeão nacional António Barros (BMW E36 M3) a ocupar a terceira posição, a apenas quatro décimos do segundo lugar.Tudo em aberto para o segundo dia.

Nos Clássicos, Rui Costa (Ford Escort RS 1600) impôs-se com autoridade, terminando o dia com cerca de oito segundos de vantagem sobre Ricardo Loureiro (Ford Escort MK II).Pedro Silva (Volkswagen Golf 16S) ocupa a terceira posição provisória, numa categoria que apresenta maior equilíbrio do que em Murça.

Na categoria 1300, Armando Freitas (Toyota Starlet) voltou a cumprir o favoritismo, liderando destacado após o primeiro dia.Destaque para Aníbal Rolo (Datsun 1200 Coupé), que não só domina os Clássicos 1300 como ocupa a segunda posição da geral dos 1300, a apenas 3,4 segundos do líder.Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTI) fecha o pódio provisório.

Márcio Araújo lidera Kartcross e António Lopes na FPAK Junior Team

Na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, Márcio Araújo (AG Sport) lidera após a primeira subida de prova, com 5,5 segundos de vantagem sobre Jesús Otero (AG Super Buggy).António Alves (AG AG/S) ocupa a terceira posição.

Na FPAK Junior Team de Montanha, António Lopes (Peugeot 108) protagonizou a surpresa do dia ao bater Simão Nunes (Peugeot 108) na subida de prova.Depois de ter dominado os treinos, Simão Nunes furou na subida oficial, permitindo a Lopes liderar com 1,7 segundos de vantagem.Rafael Jorge (Peugeot 108) é terceiro.

O segundo dia de competição arranca às 10h00 com a última subida de treinos, seguindo-se as duas subidas decisivas que irão definir as classificações finais desta segunda ronda do campeonato, num domingo que promete fortes emoções e grande afluência de público na emblemática Rampa da Penha.