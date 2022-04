CPM/Rampa da Penha: Armando Freitas vence nos 1300 | AutoSport

Fazendo uso do potencial competitivo do seu Toyota Starlet, Armando Freitas dominou por completo a 2ª prova do novo campeonato reservado aos 1300. A luta pelos restantes lugares do pódio foi aberta e intensa.

O CPM 1300 apresenta-se como uma das grandes novidades regulamentares da época 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e, a avaliar pelas duas primeiras provas da época, é já uma aposta ganha pelo promotor formado pela APPAM e pelos clubes organizadores.

11 inscritos em Murça e agora 11 na Penha, com uma grande variedade de carros, distribuídos pelas duas divisões, Carros Modernos e Carros Clássicos, números maiores dos que habitualmente eram apresentados nas duas taças anteriores que, através de uma fusão, dera origem a este campeonato.

E o equilíbrio é a nota dominante entre muitos dos candidatos ao pódio, com a exceção do “estratosférico” Toyota Starlet superiormente guiado por Armando Freitas.

Na 43ª Rampa da Penha Paisagem Protegida, Freitas repetiu “a dose” de Murça e bastou-lhe as duas primeiras subidas de prova para garantir o segundo triunfo consecutivo da temporada, terminando com uma vantagem de 13,8 segundos(!) sobre o mais direto adversário.

Muito interessante foi a refrega pelos dois restantes lugares do pódio, com quatro pilotos a digladiarem-se pelas duas vagas.

Rui Amorim (Citroen AX Sport) acabou por suplantar a concorrência, garantindo o 2º lugar, com Tiago Santos, também num AX Sport, a chegar na derradeira subida de prova ao 3º posto, saboreando assim o seu segundo pódio da temporada, após o 2º lugar em Murça.

3 pilotos femininas presentes, com Eva Laranjeira a ser a melhor. A “Dama de Aço” levou o seu Peugeot 205 Rallye ao 6º lugar, enquanto Rita Matos (Fiat Uno 45S) concluía no 9º posto, logo seguida por Daniela Ferreira (Citroen C1) a fecha o top10.

Na luta dos Clássicos 1300, José Pedro Figueiredo acabou por impor o seu Datsun 1200, não sem uma forte oposição por parte de Domingos Fernandes, no habitual Autobianchi A112.

A terceira prova da temporada decorrerá a Sul. A “Família da Montanha desloca-se para Setúbal, para disputar a edição 2022 da Rampa PÊQUÊPÊ Arrábida, nos dias 23 e 24 de abril.