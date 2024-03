CPM, Rampa da Arrábida: Vítor Pascoal foi o mais forte na Categoria GT | AutoSport

Vítor Pascoal começou da melhor forma a defesa do seu título nacional no Campeonato de Portugal de Montanha na Categoria GT, impondo o seu novo Porsche 991.2 GT3 CUP em relação à concorrência. O piloto de Baião foi o mais rápido na 33ª Rampa da Arrábida, apesar de alguma apreensão inicial, pelo facto de não ter testado o carro.

Pascoal usou as subidas de treino do fim de semana para ganhar confiança e melhorar as afinações do Porsche 991.2 GT3 CUP. Foi sendo sempre o mais forte na sua categoria e, paulatinamente, eliminando a oposição no caminho para mais uma presença no pódio da classificação geral de uma prova do campeonato. Fez assim uma espécie de pleno e deixou bem claro que tem tudo para mais uma época ao mais alto nível.

A 2º posição final entre os GT acabou por ir parar às mãos do estreante André Fernandes (Porsche 997 GT3 Cup), depois da desclassificação do galego Bernardo Garcia de Castro, devido ao seu Porsche 997 GT3 Cup ter registado na pesagem oficial um valor abaixo do mínimo regulamentar.

Na sequência do sucedido, Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) subiu ao 3º posto. Registe-se que Garcia de Castro, Fernandes e Correia andaram sempre muito perto, numa batalha intensa pelos lugares secundários do pódio.

Resultados completos, AQUI.