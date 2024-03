CPM, Rampa da Arrábida: Luís Nunes triunfa nos Super Challenge | AutoSport

Nova temporada do Campeonato de Portugal de Montanha, mas Luís Nunes continua a somar vitórias entre os concorrentes dos Super Challenge e pela amostra do que sucedeu na Rampa da Arrábida, 2024 tem tudo para se transformar num novo “passeio no parque” para este piloto.

Luís Nunes entrou bem na nova temporada e deu um passo em frente no caminho do seu sexto título nacional que, a suceder, será o segundo consecutivo na Categoria Super Challenge. Nesta prova inaugural, colocou o seu Skoda Fabia R5 da Nunes Sport a rodar sempre num ritmo avassalador, longe dos adversários da categoria e imiscuindo-se na luta pelo pódio absoluto, tendo terminado na 5º posição da geral. Juntou ainda ao pecúlio a natural vitória no Grupo SC-A.

José Lameiro foi quem menos longe rodou de Nunes. O piloto da Diatosta enfrentou alguns problemas técnicos no Skoda Fabia R5 no sábado, mas logrou protagonizar uma boa jornada de domingo, coroada com um excelente 2º lugar na categoria e no mesmo grupo de Nunes.

Bruno Carvalho completou o pódio da Categoria Super Challenge e venceu o Grupo SC-C com naturalidade, mas não sem enfrentar um momento de grande tensão, quando o seu Citroen Saxo sofreu um grave problema no motor que obrigou a sua equipa técnica a mostrar todo o seu valor, conseguindo, em tempo recorde, reparar o propulsor. João Rodrigues (Peugeot 106 XSi) secundou Carvalho no grupo, reclamando ainda a 4ª posição na categoria, tendo logo atrás, no 3º lugar, Jorge Vicente, num Renault Clio.

Quanto ao Grupo SC-D, o jovem Carlos Correia Pouca Sorte foi o melhor, impondo a BMW M3 SW da Megamotors, tendo ainda sido 5º na categoria. O pódio ficou completo com a presença de Arlindo Beça (Mini Cooper S).

Resultados completos, AQUI.