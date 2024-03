CPM, Rampa da Arrábida: José Correia vence na prova de abertura da temporada | AutoSport

José Correia (Norma FC 20) triunfou na Rampa da Arrábida, numa edição que ficou marcada pelo recorde de espetadores presente.

A 33ª Rampa da Arrábida, prova inaugural do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, bateu todos os recordes de espetadores das edições anteriores, com vários milhares de aficionados a acorrerem à serra durante os dois dias de competição. José Correia triunfou com naturalidade pela terceira vez na prova muito, novamente muito bem organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal.

Foi perante milhares de espetadores que quase seis dezenas de pilotos saborearam o arranque do campeonato de Portugal de Montanha JC Group, proporcionando um espetáculo de fino recorte, seguido de forma apaixonada pelo público espalhado pelas zonas instaladas ao longo dos 3,5 km do percurso e todos quantos seguiram a transmissão em livestreaming do evento.

José Correia venceu e convenceu. O “patrão” e piloto do JC Group Racing Team foi o mais rápido em todas as subidas, dominando com naturalidade a prova, estabelecendo ainda excelentes tempos nas subidas de prova. Na sua melhor marca do fim de semana, fez rodar o Norma FC20 na 2ª Subida de Prova em 1:41.978, à média horária de 123,55 km/h.

Correia começa assim da melhor forma o campeonato e mostra, claramente, que está muito motivado para tentar chegar ao segundo título absoluto da sua carreira.

O 2º lugar de Hélder Silva transformou-se numa boa “gestão de danos” para o atual tricampeão nacional. O poveiro da Power House não conseguiu ter pronta o seu Osella PA2000 PA.30 EVO2 e alinhou com a Osella PA21S Evo que normalmente é conduzida pelo Nuno Caetano. O protótipo tem um nível de competitividade mais baixo do que a “montada” habitual e Hélder Silva focou-se em garantir a presença no segundo degrau do pódio, amealhando pontos que podem vir a ser importantes na discussão do título.

