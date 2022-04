CPM, Rampa da Arrábida: José Correia lidera dia inaugural | AutoSport

José Correia foi o mais rápido na única subida oficial de prova do programa de sábado da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal e dormirá assim na liderança, estando na linha da frente para a vitória absoluta na decisiva jornada de amanhã.

Uma palavra inicial para o Clube de Motorismo de Setúbal. Além de ter introduzido o “Arrábida Revival Tour”, que potenciou a animação do evento, a agremiação sadina melhorou significativamente o conforto dos espectadores e intervenientes na prova, assinando ainda uma organização de grande nível ao longo de todo este primeiro dia, marcado pela “roleta” meteorológica. Chuva intensa, mas a espaços, com o sol, felizmente a triunfar nos momentos mais importantes do programa.

Quanto à história competitiva, José Correia sai da jornada de sábado como o grande vencedor.

O piloto da “barchetta” Norma FC20 deu o mote ao triunfar na subida inaugural de “warm up” e na 1ª Subida Oficial de Treinos, mas a refrega pela liderança ficou garantida quando Hélder Silva ripostou e colocou a sua Osella PA2000 EVO2 PA.30 no comando da tabela de tempos da 2ª Subida Oficial de Treinos, ficando logo prometido discussão acesa para a subida de prova que fazia cair o pano sobre o programa.

Partindo primeiro, José Correia chegou ao fim dos 3,9 quilómetros, galgando as retas e as 19 curvas do percurso em 1:39.671, à média horária de 126,41 km/h, com o muito público presente a ficar “em pulgas” para ver qual a resposta de Hélder Silva. Este partiu ao ataque, mas faria um peão e não concluiria a subida, ficando assim sem tempo averbado.

José Correia levava assim de vencida a Subida Oficial de Prova e poderá encarar o dia de amanhã com menos pressão do que aquela que Hélder Silva sentirá, pela necessidade de terminar obrigatoriamente as duas subidas de prova de domingo.

Quem esperou pelo momento certo, leia-se “subida a contar” foi Vítor Pascoal. O baionense do Porsche 991 GT3 CUP dominou a tabela de tempos entre os GT nas quatro subidas do dia, embora sempre com Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) e Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) por perto, mas focou-se sobretudo em tentar rodar entre os que vão discutir o pódio absoluto, objetivo que persegue desde o início da temporada.

Acabou este primeiro dia com o 2º melhor tempo entre todos quantos lograram terminar a subida oficial de prova, batendo por 0,3 segundos Nuno Guimarães (Silvercar S2), terceiro da geral e melhor da Divisão Protótipos B., reeditando o duelo que ambos têm assumido desde o arranque da temporada.

Logo atrás, com o 4º melhor tempo, encontrámos Luís Nunes. Aos comandos do Skoda Fabia R5 logrou ser sempre o mais rápido da Categoria Turismos, sendo obviamente também o mais lesto da Divisão 1.

A cerca de um segundo do piloto de Valpaços ficou Joaquim Teixeira, o seu tradicional adversário na luta pela primazia na categoria. O piloto do Cupra TCR foi, sem oposição, o melhor da Divisão 2, almejando ainda ser 2º da categoria e 7º de geral.

Ainda entre os Turismos, realce para a espantosa exibição de Bruno Carvalho, que dominou por completo a Divisão 3. O piloto do Citroen Saxo tem tudo para alcançar amanhã a sua primeira vitória do ano.

Na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, Sérgio Mateus e Nelson Rocha, ambos em Semog, digladiaram-se à décima de segundo, com Mateus a levar a melhor na subida de prova. O duelo promete!

Mário Silva foi “rei” nos Clássicos

O consagrado piloto conhece o traçado da Arrábida como ninguém, continua rápido como poucos e o seu Porsche Carrera RS é muito superior às “montadas” dos mais diretos adversários.

Foi por isso natural o seu domínio nas lides do Campeonato de Portugal de Clássicos JC Group Clássicos. Terminou o dia de sábado com 4,4 segundos de vantagem sobre um endiabrado Luís Moutinho (Ford Escort MKI), com este a deter apenas seis décimas de segundo de pecúlio sobre Flávio Saínhas, terceiro colocado.

O Covilhanense estreou hoje o seu novo Ford Escort MKI e quererá amanhã dar luta a Moutinho pelo segundo posto.

Luís Silva foi o melhor entre os Legends

Quanto ao Campeonato de Portugal Legends de Montanha, Luís Silva e o seu BMW M3 ainda sofreram alguma réplica nos treinos por parte de Bernardo Sá Nogueira (Alfa Romeo 156), mas sempre mantendo uma liderança sólida.

Com a ausência do piloto do carro transalpino na subida de prova, o famalicense voltou a focar-se mais em tentar fazer parte do top 10 da tabela absoluta de tempos, realizando o 11º tempo da geral, terminando, nas contas particulares dos Legends, a subida “a doer” com 10 segundos de vantagem sobre João Macedo (BMW 328is).

Carlos Alberto Oliveira logrou rodar sem problemas de maior no Ford Sierra RS Cosworth e concluiu o dia 1 da rampa com o 3º melhor tempo entre os Legends, a 13,6 segundos de Luís Silva.

Daniel Rolo lidera entre os 1300

A jornada de sábado da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal foi a melhor do ano em termos de discussão da superioridade no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group.

Tal como antevisto, dois pilotos apresentavam credenciais para discutir a liderança: Daniel Rolo (Datsun 1200 Coupé) e Armando Freitas (Toyota Starlet).

No fecho do dia, Rolo superiorizou-se, feito que logrou assumir em todas as subidas, mas Freitas rodou sempre perto, baqueando só na subida de prova, onde terminou a 4,5 segundos do piloto do Datsun. Mas, amanhã, é certo que vai tentar chegar mais perto e o duelo promete.

Dia de grande relevo foi aquele que viveu Eva Laranjeira. A setubalense esteve sólida ao volante do seu Peugeot 205 Rallye e terminou a jornada no 3º posto do CPM1300, tendo tudo para conquistar amanhã, na rampa “da casa”, o seu primeiro pódio da temporada

Domingo, segundo e decisivo dia da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, arrancará com novo “warm-up”, às dez da manhã, cabendo ainda na manhã dominical a 3ª subida de treinos do fim-de-semana, pelas 11.15.

A parte da tarde reserva-se para as duas últimas Subidas Oficiais: às 13.00 e 14.15 horas, respetivamente, com a entrega de prémios a decorrer no pódio instalado junto da Secil.