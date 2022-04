CPM, Previsão de mau tempo força alterações na Rampa da Arrábida | AutoSport

O mau tempo previsto para o fim de semana, a partir de sexta-feira, forçou a organização da Rampa Pêquêpê Arrábida by Caetano Power Setúbal a promover alterações no programa do evento. Verificações técnicas e a exibição de modelos de competição será feita ao abrigo das instalações do Centro Comercial Allegro em Setúbal.

A Rampa Pêquêpê Arrábida by Caetano Power Setúbal realiza-se nos próximos dias 22 a 24 de abril, com organização do Clube de Motorismo de Setúbal (CMS) celebrando os 40 anos da prova desde que foi realizada pela seção de automobilismo do Vitória Futebol Clube.

O CMS preparou uma grande festa para a celebração deste marco histórico. Infelizmente, a previsão meteorológica não é favorável. E para sexta-feira, dia marcado para as verificações, desfile de clássicos e mostra de carros, o CMS teve de encontrar alternativas.

Assim, as verificações técnicas da Rampa Pêquêpê Arrábida by Caetano Power Setúbal vão ser realizadas no Centro Comercial Allegro de Setúbal no P4. Os adeptos da prova e do Campeonato de Portugal de Montanha voltam a ser convidados para estarem presentes, pois haverá espaço para que todos possam, de forma mais confortável, ver todos os carros participantes na prova para gáudio de todos os adeptos do desporto automóvel. Infelizmente, sem o pano de fundo da Península de Setúbal.

Fernando Matias (presidente do CMS) – “Infelizmente, São Pedro não quis participar nos 40 anos da ‘Rainha da Montanha’ e obrigou-nos a reformular o programa de celebrações da efeméride, particularmente no dia de sexta-feira. Porém, encontrámos a solução ideal para que todos os adeptos da Montanha e dos automóveis de competição possam estar pertos de carros e pilotos. Transferimos tudo para o estacionamento do Centro Comercial Allegro e todos podem desfrutar dos carros abrigados da intempérie.”