CPM: Prémio Paulo Ramalho atribuído a Fernando Eirão Queiroga

O Prémio Paulo Ramalho foi atribuído a Fernando Eirão Queiroga durante a 9.ª Gala do Campeonato de Portugal de Montanha J.C. Group, realizada no Pavilhão Multiusos de Boticas. A cerimónia distinguiu personalidades determinantes para a época de 2025 e destacou o contributo institucional para a consolidação da modalidade.

Instituído pela APPAM, o galardão visa reconhecer anualmente quem se tenha destacado, fora da pista, pelo trabalho, dedicação e impacto estrutural no campeonato. A distinção a Fernando Queiroga sublinha o papel decisivo que desempenhou na criação e desenvolvimento da Rampa Internacional de Boticas, hoje considerada uma das provas de referência da competição, sobretudo nas áreas da segurança, organização e acolhimento de equipas e pilotos.

A direção da APPAM salientou que a escolha foi unânime e enquadrou o prémio numa lógica de valorização de agentes institucionais que contribuíram para a sustentabilidade e projeção da Montanha a nível nacional e europeu. A organização reforçou ainda a importância do envolvimento das autarquias como elemento central para o crescimento contínuo do campeonato.

Joaquim Teixeira, presidente da APPAM, afirmou:

“A atribuição do Prémio Paulo Ramalho este ano foi considerada um verdadeiro prémio de mérito, atribuído a Fernando Queiroga, em resultado de tudo aquilo que fez pelo Campeonato de Portugal de Montanha, concretamente na prova de Boticas. Desde a primeira hora conseguiu criar um traçado com todas as condições de segurança, tornando-o um dos melhores a nível europeu, garantindo sempre excelentes condições à organização e aos pilotos.”

O dirigente acrescentou:

“Na APPAM entendemos que devemos premiar não apenas pilotos ou presidentes de clubes, mas sobretudo pessoas que deram um contributo verdadeiramente relevante para o desporto automóvel. Fernando Queiroga foi um autarca exemplar, que tudo fez para que a Rampa de Boticas se tornasse uma realidade sólida e hoje uma das principais provas do campeonato.”

E concluiu:

“É um prémio simbólico, mas mais do que merecido. Na APPAM não somos ingratos e gostamos de reconhecer quem, com inovação, imaginação e vontade de criar, contribuiu de forma decisiva para a valorização da Montanha.”

Fernando Eirão Queiroga declarou:

“Este prémio tem um significado muito especial para mim, desde logo pelo nome que carrega. Paulo Ramalho foi um lutador até ao fim e identifico-me muito com esse espírito de sacrifício e de construção passo a passo. Sinto um enorme orgulho por ter contribuído, através do desporto automóvel, para promover Boticas, a Rampa de Boticas e o próprio Campeonato de Portugal de Montanha.”

Recordando um episódio crítico, acrescentou:

“Houve um ano em que Boticas foi fortemente atingida por um grande incêndio na zona da rampa. Quinze dias antes disseram-nos que não seria possível realizar a prova. Em apenas duas semanas conseguimos reunir as condições e fizemos uma rampa espetacular. Essa é a força do povo de Boticas e é essa imagem que aqui represento.”