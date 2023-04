CPM: Pedro Alves venceu nos Legends, Armando Freitas nos 1300 e Flávio Saínhas nos Clássicos | AutoSport

Flávio Saínhas triunfou nos Clássicos na 32ª Rampa Pêquêpê Arrábida e voltou à liderança do Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group. Saínhas superiorizou-se após um duelo intenso com mais quatro pilotos, com o quinteto a utilizar “montadas” diversas exclusivamente Ford.

Flávio Saínhas (Ford Escort MKI), Fernando Salgueiro (Ford Escort MK II), Mário Silva (Ford Escort RS 1600), Luís Moutinho (Ford Escort MKI) e o regressado Ricardo Loureiro (Ford Escort MK II) foram alternando nos três melhores tempos ao longo de todas as subidas, sobretudo durante a tirada de sábado. Mas, sempre que a luta chegava aos momentos “a doer”, Flávio Saínhas subia a intensidade do seu andamento e colocava inexoravelmente o seu bem preparado Ford Escort MKI na liderança da tabela de tempos. Fê-lo em todas as três subidas de prova, tornando assim natural chegar à segunda vitoria da época e comemorar o regresso ao comando da tabela pontual do campeonato, beneficiando ainda da ausência de José Pedro Gomes, anterior líder.

Quanto à luta pelos restantes lugares do pódio, o primeiro a claudicar foi Ricardo Loureiro. . De regresso após ter estado ausente nas duas provas anteriores, o piloto do Caramulo Racing Team foi 5º na subida de prova de sábado, mas já não fez as subidas de prova de domingo, com um problema no seu Ford Escort MKII. Por seu lado, Fernando Salgueiro, seu colega de equipa, começou por ser o segundo mais rápido no sábado, mas o piloto sofreu com problemas na caixa de velocidade ao longo dos dois dias de competição, forçando-o mesmo a estar ausente da 2ª subida de prova. Na 3ª e derradeira, momento em que tinha forçosamente de registar um tempo, viu-se obrigado a ser conservador, piorando a marca, mas conseguindo terminar e assegurar o 3º lugar e mais um pódio na temporada.

O consagrado Mário Silva fez a sua aparição habitual na Arrábida e voltou a ser capaz de lutar pelos lugares de topo, guindando-se, mercê da sua eficácia, a um brilhante 2º lugar final nas contas do Clássicos.

Armando Freitas triunfa entre os 1300 na “negra”. Um erro na subida de prova de sábado, forçou o piloto do Toyota Starlet a entrar em modo de ataque total na jornada decisiva de domingo, reagindo com classe para almejar levar o seu Toyota Starlet ao terceiro triunfo da época no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Tornou-se árdua a tarefa do fafense, na sequência de um toque na 1ª subida de prova que o relegou para fora do pódio provisório, no fecho do dia de sábado.Tal tornava as duas subidas de prova a realizar na jornada de domingo decisivas para a pretensão de Armando Freitas em manter a invencibilidade que ostentava à chegada à Arrábida. Mas, nos dois momentos decisivos que fechavam o programa da rampa, o piloto de Fafe não falho, realizou os dois melhores tempos de todo o fim-de-semana e alcançou o terceiro triunfo consecutivo do ano.

Um dos responsáveis por esse “puxar dos galões” do campeão nacional em título, foi João Diogo Santos. O jovem talento de Amarante voltou a ser muito rápido e eficaz com o Fiat Punto 85 Sport e liderou a tabela de tempos na 1ª subida de prova. Depois, embora não conseguisse suster o “assalto final” de Freitas, vendeu cara a derrota, levando o Punto aos limites do seu potencial, saindo da rampa sadina com mais um excelente 2º lugar.

Destaque para a prestação de Daniel Rolo. Utilizando desta feita um Datsun 100 A, naquela que foi mais uma das suas habituais presenças na prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, o piloto volto a presentear quem assistiu ao evento com uma exibição de fino recorte, extraindo todo o “sumo” do pequeno carro nipónico. Não só dominou entre os Clássicos 1300, como ainda logrou colocar-se no pódio absoluto do CPM 1300 JC Group, garantindo o 3º posto, a apenas 9 décimas de segundo de Diogo Santos.

Pedro Alves soma e segue nos Legends depois do triunfo na Rampa Pêquêpê Arrábida. O terceiro triunfo da temporada para o piloto vila-realense no Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group voltou a acontecer sem qualquer contestação por parte dos rivais. Na verdade, o ritmo competitivo que Pedro Alves impõe ao seu Citroen Saxo VTS é tal que, pelo menos até ao momento, a dúvida maior à entrada de cada fim-de-semana de prova, é se o piloto vai ser o mais rápido ao longo de todas as subidas do programa, desiderato que tem almejado reclamar até ao momento.

Desafiando-se a si próprio, Alves, foi paulatinamente melhorando as suas marcas, resolvendo pelo caminho a questão da vitória logo das duas primeiras subidas de prova. Depois, usou a terceira para cravar no cronómetro o seu melhor tempo do fim-de-semana, rodando em 2:01.617.

A Arrábida foi benfazeja para Carlos Alberto Oliveira. O poveiro tem sempre na irascibilidade mecânica do seu belo Ford Sierra Cosworth RS um handicap. Mas, sempre que o belo carro americano se porta bem, o potencial e a condução do piloto tora-o sempre candidato aos lugares cimeiros. Nesta terceira prova, apenas nas sessões de treinos oficiais enfrentou alguns “amuos” do Sierra. Nas subidas de prova, andou sempre muito rápido e terminou num mais do que merecido 2º lugar final, conquistando assim o segundo pódio da época.

Outro piloto que saiu satisfeito de Setúbal foi Miguel Gonçalves. Muito eficaz aos comandos do seu BMW E36 Coupé, Gonçalves terminou no terceiro posto, subindo ao pódio pela primeira vez nesta temporada. Ivânia Loureiro, a “rookie” do Peugeot 205, voltou a rubricar uma exibição sem erros, premiada com o 4º lugar final entre os Legends.