CPM: Pedro Alves dominou em Murça nos Legends de fio a pavio | AutoSport

O piloto de Vila Real esteve imperial ao longo de todo o fim-de-semana, necessitando apenas das duas primeiras subidas de prova para assegurar a vitória na prova inaugural do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group.

Senhor de uma andamento poderoso com o Citroen Saxo VTS, Pedro Alves “limpou” a tabela de tempos dos Legends em todas as subidas em que participou, resolvendo a questão do triunfo logo nas duas primeiras subidas, conseguindo uma vantagem de quase 16 segundos que aumentou para 20 após a derradeira subida, onde estabeleceu o seu melhor tempo do fim-de-semana. E foi no “braço” que José Coimbra colocou o seu Opel Astra no 2º lugar final. Problemas no carro germânico fizeram-no estar ausente na primeira subida de prova mas respondeu à altura nas subidas seguintes. Já Carlos Oliveira não teve tarefa fácil para garantir o 3º lugar na prova. Problemas técnicos no seu Ford Sierra RS Cosworth afetaram-no sobretudo no sábado, mas a Power House conseguiu resolver e apesar de novas complicações, alcançou um lugar no pódio.