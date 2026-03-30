CPM: Orgulho do pai ao ver a estreia vitoriosa do filho

A primeira jornada do Campeonato de Portugal de Montanha, em Murça, foi palco de uma história que aquece sempre o coração dos adeptos de motorsport e não só. Luís Nunes, nome incontornável da montanha, viu o seu filho estrear-se e logo com uma vitória.

Luís Nunes é dos nomes mais experientes e consagrados da montanha nacional. Com sete títulos consecutivos em seu nome, já pouca coisa o deixa nervoso no que diz respeito a competição automóvel. Mas este fim de semana, em Murça, Nunes voltou a sentir um nervoso miudinho. Não por si, mas pela estreia do seu filho, Simão Nunes, que fez a sua primeira prova oficial aos 16 anos e mostrou que o talento é de família.

Integrado no FPAK Junior Team da Montanha, Simão estreou-se com um triunfo o que deixou o pai muito orgulhoso. Luís Nunes não escondeu que a estreia do filho teve um efeito na sua prestação ao longo do fim de semana:

“Esta rampa correu bem, foi quase perfeita, mas difícil — emocionalmente e competitivamente, como é costume. A nível pessoal foi um pouco mais complicado, com algum stress e nervosismo à mistura, com a estreia do meu filho. Tentei desligar-me um pouco, mas não é possível. Mesmo assim, estive sempre na liderança e conseguimos aquilo que pretendíamos: a vitória. Sei perfeitamente que não estava a 100% e isso refletiu-se nos tempos. Foram bons, mas já fiz melhor nesta rampa. No entanto, consegui atingir os objetivos a que nos propusemos e isso foi o mais importante.”

Sobre a estreia de Simão, Luís Nunes mostrou-se naturalmente orgulhoso:

“Foi uma surpresa muito agradável. Sei que ele é determinado, mas não estava à espera deste nível logo na estreia. Tem pouquíssima experiência — começou a conduzir em janeiro — e chegar aqui e vencer é algo extraordinário. Ele esteve sempre na liderança, com alguma vantagem, e fez um fim de semana excelente.”

“O nervosismo deu lugar ao orgulho. Como pai e chefe de equipa, só posso estar muito satisfeito com aquilo que fizemos neste fim de semana.”

É assim a primeira prova de pai e filho na Montanha. E logo com triunfo para ambos. Não há melhor forma de começar.