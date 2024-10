CPM: Nuno Guimarães conquistou o ‘tetra’ nos Protótipos B

Nuno Guimarães superou um fim de semana desafiador na Rampa Serra da Estrela Covilhã, última etapa do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2024, e garantiu o título na Divisão Protótipos B. Essa conquista marca o quarto título da sua carreira.

Para o “Capitão da Montanha”, a estratégia a cumprir na prova organizada pelo CAMI Motorsport passava exclusivamente por “focar no resultado necessário para garantir o título. Viemos para a Serra da Estrela mais com a cabeça do que com o coração. Precisávamos de pontuar para garantir o título e foi o que aconteceu. A prova foi muito difícil para todos, decorrendo sob condições meteorológicas adversas, forçando-me a não correr riscos, não abusar e concentrar-me em terminar a prova no pódio”, concluindo o ano com um 3º lugar nos Protótipos B.

O quarto título conquistado deixa o líder da NJ Racing “muito orgulhoso e feliz. Fiz aquilo a que nos propusemos no início da temporada e este título é muito saboroso, sobretudo porque foi conquistado num ano em que a concorrência cresceu em força e quantidade. Tivemos de trabalhar muito no carro e na estratégia prova a prova e dar o máximo em todas as subidas”, com Nuno Guimarães a saudar “o aparecimento do Afonso Santos, jovem com um talento incrível e que será o futuro desta divisão, a excelente forma do Joaquim Rino e a evolução tremenda do Sérgio Nogueira. Puxaram por mim e não tenho dúvidas que, em 2025, a luta pelo título será ainda mais intensa e aberta, ainda para mais com a possível entrada do Luís Silva”.

Vestindo a pele de ‘team manager’ da NJ Racing, Nuno Guimarães felicitou “a Rute Brás pela conquista de um magnífico Top 4 na classificação final dos Turismo 3. É a melhor classificação dela, demonstrando toda a sua evolução como piloto. Foi um ano para esquecer para o Nuno Pinto e vamos agora pensar num novo carro para ele. Quanto ao António Rodrigues, nas poucas provas que fez, provou que é um dos melhores pilotos nacionais, com capacidade para lutar à geral e espero que o Toni regresse a tempo inteiro em 2025, quiçá com um protótipo ainda mais competitivo”.

Com o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group cumprido, a NJ Racing tem ainda pela frente um último momento desportivo, participando na 1ª edição do Douro Motorshow, que decorrerá em Peso da Régua, no próximo fim de semana.