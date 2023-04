CPM: Novo triunfo para a Nunes Sport | AutoSport

No terceiro fim de semana de competição do Campeonato de Portugal de Montanha, a dupla de pilotos Luís Nunes e Luís Delgado voltou a mostrar superioridade face à concorrência, com dois claros triunfos nas categorias Super Challenge e Turismos, respetivamente. São três vitórias em três provas para Nunes e Delgado, evidenciando um ritmo acima da concorrência.

Para Luís Nunes, piloto e chefe de equipa, foi mais um fim de semana em que os objetivos foram amplamente cumpridos. Apesar de um arranque que não agradou ao piloto do Skoda Fabia R5, com uma primeira subida que ficou aquém das expectativas (apesar de ter feito o melhor tempo), as duas subidas oficiais de domingo já se aproximaram do nível que Nunes pretendia. Foi constantemente o mais rápido e o triunfo surgiu com naturalidade: “Fomos para esta prova com objetivos bem definidos: vencer a nossa categoria e conseguir o melhor resultado possível à geral. Foi isso que conseguimos. Fizemos os melhores tempos em todas as subidas. No sábado, com a pista ainda húmida, começamos com algum cuidado, mas ainda assim estivemos sempre na liderança da categoria. No sábado, a primeira subida não foi a melhor, mas ainda assim, conseguimos o melhor tempo. No domingo aumentamos o ritmo, conseguimos mais um triunfo e conseguimos melhorar o meu melhor tempo nesta rampa em cerca de três segundos. O resultado da equipa, também com a vitória do Luís Delgado, foi fantástico, ajudados pelo excelente trabalho da ARC, que colocou os carros ao gosto dos pilotos. Foi mais um grande fim de semana, com todos os envolvidos a trabalhar ao mais alto nível.”

Segue-se a Rampa da Falperra, a prova mais desejada do ano, onde o desafio para Nunes será ainda maior: “As expectativas para a Falperra são iguais. A Nunes Sport entra sempre para vencer, e é com esse objetivo que iremos para essa prova. Pessoalmente, sei que será uma rampa mais difícil, pelas características do Skoda, não tão eficiente em traçado com curvas rápidas. É a rampa mais desfavorável para o meu carro, mas o objetivo passa pela vitória.”

Do lado de Luís Delgado, esta época da Montanha não podia estar a começar melhor. Três rampas, três triunfos, três recordes batidos nos Turismos. Delgado começou muito forte na primeira subida e manteve o nível até ao final, carimbando mais um triunfo inquestionável nos Turismos: “Foi mais um excelente fim de semana. Num traçado novo e num piso desafiante, com pouca aderência, conseguimos mais um resultado fantástico para a Nunes Sport. Pessoalmente, fiquei com mais um recorde na minha categoria, terceiro em três rampas, mostrando bem o nosso andamento. Entrei ao ataque desde a primeira subida, conseguindo um bom registo, que baixei ligeiramente nas subidas seguintes. Creio que foi mais uma boa prestação e a motivação continua em alta, agora que vem lá a Falperra.”