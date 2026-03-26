CPM: Murça recebe arranque da temporada 2026

A Rampa Porca de Murça, em Trás‑os‑Montes, abre a época de 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. É o regresso dos homens e mulheres da Montanha, num dos espetáculos mais queridos do motorsport nacional, reunindo sempre uma fiel base de fãs.

A época arranca sob grande expectativa, com a competição a manter uma vitalidade assinalável e um crescimento digno de nota, sempre com listas de inscritos bem recheadas, com quantidade e qualidade. A organização refere números acima dos 500 mil espetadores ao longo do ano. A qualidade do pelotão e a segurança das provas fazem do campeonato português um dos mais fortes da Europa.

Murça volta a ser o ponto de partida, com 69 participantes inscritos, numa prova organizada pelo CAMI Motorsport e destacada pela quantidade e qualidade dos protagonistas.

Com um traçado de 4200 m, o arranque será dado ao km 143,15 da EN 15 (380 m de altitude), com a linha de meta ao km 138,95 da EN 15 (610 m de altitude). Pilotos e máquinas vão enfrentar um desnível de 230 m, com uma inclinação média de 5,45% e uma inclinação máxima de 11,56%.

No sábado, 28 de março, realizam‑se três subidas: duas de treinos, às 10h30 e 13h00, e a primeira subida oficial, às 15h00. No domingo, 29 de março, seguem‑se a terceira subida de treinos, às 10h00, e duas subidas oficiais decisivas, às 13h00 e às 15h00.

Protótipos

Na categoria de Protótipos, com as máquinas que deverão lutar pela vitória à geral, Hélder Silva, pentacampeão nacional absoluto em título, regressa com a Norma FC20 M20FC, enfrentando a oposição do colega de equipa Nuno Caetano (Osella PA2000 EVO2), José Correia (Osella PA.30) e Carlos Gonçalves (Osella PA21/S). Entre os Protótipos B, o cenário é ainda mais incerto, com Nuno Guimarães (SilverCar S2), Sérgio Nogueira (SilverCar S3) e o jovem Tomás Pinto (BRC CM 05 EVO) a perfilarem‑se como protagonistas.

GT

A categoria GT volta a ser também uma das grandes atrações do fim de semana, com boas novidades. André Fernandes surge com um Porsche 991.2 GT3 R, enquanto José Rodrigues, campeão nacional da categoria, passa a alinhar com um Porsche 992 GT3 Cup, tal como Carlos Vieira. A lista integra ainda Gabriela Correia (Porsche 911 GT3 Cup), Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup), Fernando Rodrigues (Porsche 911 GT3 Cup), o espanhol Antonio Gutierrez (Porsche GT3 Cup) e Beatriz Correia, que deixa os Turismos para se apresentar em Murça com um Porsche 992 GT3 Cup.

Turismos

Nos Turismos, nota para a diversidade e equilíbrio esperados. Na divisão Turismo 1, para carros de tração integral, alinham Luís Silva Jr. (Mitsubishi Lancer EVO) e Parcídio Summavielle (Ford Fiesta R5). Na Turismo 2, surgem Daniel Teixeira (Hyundai Elantra TCR), Guilherme Silva (Audi RS3 LMS) e Paulo Cardoso (Cupra TCR). Já na Turismo 3, teremos um confronto de gerações, com Aníbal Pinto (Renault Clio RS) e Marcos Gonçalves (Renault Clio) a representarem a experiência, frente aos jovens Nuno Guimarães (Ginetta G40 GT5), André Brás (Ginetta G40 GT5) e Ruben Campos (Ginetta G40 GT5).

Super Challenge

Nos Super Challenge, a SC‑A reúne Luís Nunes (Skoda Fabia R5), detentor do título, que terá de ser defender de nomes como José Lameiro (Skoda Fabia MK3), José Pedro Gomes (Opel Astra) e Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus).

Na SC‑B, a luta envolve Pedro Cardoso (Seat Leon Cupra), Bruno Gonçalves (Volkswagen Golf GTI), João Monteiro (BMW 323i), José Salgado (Mini Cooper S) e Simplicio Taveira (Peugeot 207 RC).

Na SC‑C, Bruno Carvalho (Citroën Saxo) defende o título perante Luís Fernandes (Peugeot 106), Alberto Pereira (Honda Civic), Gonçalo Macedo (Citroen Saxo), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla), Abílio Aparício (Peugeot 205), Pedro Dias (Toyota Corolla), Leandro Macedo (Citroen Saxo) e Nuno Carvalho (Honda Civic), enquanto na SC‑D o duelo é entre Bruno Gomes (Fiat Punto) e Tiago Teixeira (Peugeot 106 XSI).

Clássicos e Legends

Nos Clássicos, Ricardo Pereira (Ford Escort) é o único inscrito, ao passo que nos Legends se destaca um dos pelotões mais fortes, com o bicampeão António Barros (BMW E36 M3) a iniciar a defesa do título frente a João Pires (BMW M3), Joaquim Soares (BMW M3), Carlos Alberto Oliveira (Ford Sierra Cosworth), Filipe Macedo (Citroën Saxo Cup), António Silva (Honda Civic), Carlos Manuel Delgado (Mercedes 190), Miguel Gonçalves (BMW), Mário Barroso (Citroën AX) e José Carlos Magalhães (Mitsubishi Lancer Evo).

Nos 1300, o tricampeão nacional Armando Freitas (Toyota Starlet) é a referência, perante Tiago Santos (Citroën AX Sport), Salvador Coelho (Toyota Yaris), Rui Monteiro (FIAT Punto), a estreante Beatriz Brás (Citroën AX), Diogo Marques (Citroën C1) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112).

A Taça de Portugal de Kartcross conta com António Alves (AG AG/S), Jesus Otero (AG Sport) e Márcio Araújo (Semog), enquanto na FPAK Junior Team alinham Rafael Jorge (Peugeot 108), António Lopes (Peugeot 108) e Simão Nunes (Peugeot 108).

Com um pelotão repleto, boas máquinas, excelentes intérpretes e, certamente, muito público, a Rampa Porca de Murça será o palco ideal para dar luz verde à temporada de 2026.

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