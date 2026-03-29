CPM, Murça: Hélder Silva vence a primeira do ano

Hélder Silva, campeão em título, venceu a rampa Porca de Murça, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha 2026, começando da melhor forma a temporada.

Hélder Silva (Norma FC20 M20FC) foi o mais rápido nas três subidas oficiais e carimbou assim o triunfo perante José Correia (Osella PA.30) que ficou na segunda posição. Em terceiro lugar da geral e vencedor nos protótipos B, Tomás Pinto, numa excelente prestação do piloto do BRC CM 05 EVO. Nuno Caetano (Osella PA2000 EVO2-PA.30) ainda conseguiu o pódio nos protótipos A e nos protótipos B, Nuno Guimarães (Silvercar S2) e Sérgio Nogueira (Silvercar S3) terminaram no top 3. Em quarto lugar da geral e vencedor nos GT, André Fernandes (Porsche 991.2 GT3 R), que levou a melhor sobre José Rodrigues (Porsche 992 GT3 CUP), numa luta interessante de seguir em que Carlos Vieira (Porsche 992 GT3 CUP) também quis participar.

Nos Super Challenge, triunfo para Luís Nunes, que voltou a ser o homem forte nesta categoria e, por conseguinte, nos Super Challenge A. No pódio dos Super Challenge Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus) e Bruno Carvalho (Citroen Saxo – vencedor nos Super Challenge C). O triunfo nos Super Challenge B sorriu a Pedro Cardoso (Seat Leon) e nos Super Challenge D a Tiago Santos (Citroën AX Sport).

Nos Turismos, Daniel Teixeira esteve em evidência e foi o mais rápido da categoria e, logicamente na sua divisão, a Turismo 2. Parcidio Summavielle (Ford Fiesta R5) foi o melhor nos Turismo 1 e André Brás (Ginetta G40 GT5) nos Turismo 3.

No Campeonato Portugal Legends Montanha, triunfo para João Pires (BMW E36 M3) e no Campeonato Portugal Montanha 1300 foi Armando Freitas (Toyota Starlet EP 81) a levar a melhor. Na Taça Portugal KartCross Montanha foi Jesus Otero (AG Super Buggy AG), a destacar-se.

Esta é a classificação provisória da prova. Aguardamos os resultados finais. O CPM regressa nos dias 25 e 26 de abril, na Rampa da Penha.

Resultados AQUI