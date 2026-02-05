CPM: Município cancela Rampa de Santa Marta devido a estragos provocados pelo mau tempo

Portugal tem sofrido com as consequências do mau tempo e das sucessivas tempestades que têm assolado o nosso território. Com milhares de pessoas afetadas, a prioridade dos municípios afetados passa por dar toda a assistência possível a quem precisa de ajuda. E, como seria de esperar, outro tipo de atividades passa para segundo plano.

Depois do adiamento do Rali da Camélias e do Rali Vidreiro eis que surge o cancelamento da Rampa de Santa Marta. Segundo o A Voz de Trás-os-Montes, o município de Santa Marta de Penaguião decidiu cancelar a prova, englobada numa série de atividades culturais e desportivas promovida pela Câmara Municipal. A Presidente da Câmara Municipal, Sílvia Silva, anunciou que foi decidido” cancelar todas as ações culturais e desportivas de grande envergadura previstas para este período, num investimento que ultrapassaria um milhão de euros.”

A decisão é tomada de forma a canalizar todas as verbas disponíveis para a “reconstrução do concelho”. Segundo a autarca, não faria sentido promover essas atividades, “quando a maior parte dos nossos agricultores não têm vontade de sair de casa.”

O Clube Automóvel da Régua, responsável pela organização da prova, irá reunir ainda hoje para tentar encontrar soluções para uma situação difícil.