CPM, Luis Nunes: “Pode parecer uma vitória fácil, mas a realidade foi bem diferente” | AutoSport

A Nunes Sport rubricou mais uma excelente prestação. Depois de um fim de semana perfeito na Rampa Porca de Murça, a dupla Luís Nunes e Luís Delgado repetiu a dose, exibindo um nível inalcançável para a concorrência na rampa da Penha, com mais duas vitórias para a estrutura nortenha.

Luís Nunes venceu na categoria Super Challenge, com larga margem para os restantes adversários (mais de 12 segundos), tendo terminado em quinto da geral, espelhando bem o domínio do piloto e chefe de equipa. No final da prova, Luís Nunes estava visivelmente satisfeito com o seu resultado e da sua equipa, mas fez questão de realçar que não foi uma conquista fácil. O dia de sábado foi marcado pela meteorologia variável e as condições de pista traiçoeiras, que exigiram dos pilotos atenção máxima. No domingo, com piso seco, o piloto do Skoda Fabia R5 voltou a mostrar a sua valia, com uma prestação categórica: “Para quem está de fora pode parecer uma vitória fácil, mas a realidade foi bem diferente. O sábado foi um dia duro, com muita incerteza quanto à meteorologia e às condições da pista. Foi um dia delicado para todos, com muito trabalho, executado na perfeição pela ARC Sport. A minha postura inicial foi cautelosa, pois sabíamos que no domingo teríamos piso seco e seriam esses tempos que iriam valer. Mas mesmo gerindo, consegui o primeiro lugar no sábado, mostrando o nosso andamento, mesmo em condições difíceis. No domingo, tanto eu como o Luís Delgado impusemos um ritmo forte, conseguindo mais duas vitórias para a nossa equipa. A adição do Delgado na equipa foi ótima e ter dois pilotos rápidos na equipa motiva-nos e faz-nos trabalhar ainda melhor. Ele adaptou-se muito bem e estes resultados comprovam o seu grande talento.”

Luís Nunes estava satisfeito com a sua máquina e ainda mais com o seu desempenho, tendo usado apenas pneus usados, o que realça ainda mais a sua vitória:“Nota-se que os ‘upgrades’ que fizemos ao Skoda resultaram na perfeição, pois tirei três segundos ao meu tempo em Murça, e agora na Penha tirei dois segundos, com a desvantagem de ter feito o fim de semana todo com pneus usados. A Michelin não tem conseguido entregar pneus a tempo e tive de fazer esta prova com pneus usados. Assim, fico ainda mais feliz com a minha prestação, sabendo que com pneus novos, podia ter feito ainda melhor. Agora a preocupação é arranjar pneus para a Rampa da Arrábida, pois a Michelin não garante a entrega a tempo. Mas estamos felizes com este arranque de época, motivados como sempre e temos uma estrutura forte graças ao apoio da ARC e dos nossos patrocinadores que são fundamentais neste sucesso. Eles e ao muito público que esteve presente para ver a rampa, o que nos motivou ainda mais. A todos os presentes uma saudação especial por terem dado ainda mais cor ao espetáculo”

Também Luís Delgado seguiu o exemplo do chefe de equipa. Se no sábado as condições de pista e os pneus não permitiram começar na frente, um domingo ao ataque fez com que Delgado triunfasse na categoria turismos, fazendo o sexto tempo da geral. Mais ainda, voltou a assinar mais um tempo recorde na sua categoria, tirando três segundos à referência anterior nesta rampa: “O sábado foi complicado, pois as condições de pista eram traiçoeiras e não tínhamos os pneus mais adequados para as condições que enfrentamos. No domingo, com piso seco, conseguimos atingir os objetivos que tínhamos para este evento. Estou feliz com a minha prestação e obviamente com o resultado. Um arranque de época perfeito até agora. Segue-se a Rampa da Arrábida, que é completamente desconhecida para mim, um novo desafio ainda mais exigente, mas que encaro com a mesma motivação.”

Resumindo, apesar das dificuldades, mais um fim de semana com o selo de qualidade da Nunes Sport, sempre apoiada de forma exemplar pela ARC Sport, que fez um excelente trabalho numa prova dura e também com o apoio fundamental dos patrocinadores que são o motor desta operação e os principais impulsionadores destes triunfos. Segue-se a Rampa da Arrábida, agendada para os dias 22 e 23 de abril.