CPM, Luís Nunes: “O título está apenas a dois pontos”

Luís Nunes, piloto e chefe da Nunes Sport, conquistou a sua sexta vitória da temporada na Rampa do Caramulo, a sexta jornada do Campeonato de Portugal de Montanha, pilotando um Skoda Fabia R5. Este resultado reflete a consistência e o sucesso da sua equipa, demonstrando a dedicação e o esforço necessários para alcançar esses triunfos.

Luís Nunes começou o fim de semana logo com um bom ritmo, mas, como é habitual, foi aprimorando a afinação do seu Skoda Fabia R5, em conjunto com a sempre atenta ARC Sport. O resultado das melhorias via-se no cronómetro, com os tempos a baixarem a cada subida até ao triunfo final na Categoria Super Challenge e com mais um recorde pessoal batido.

Este triunfo tem um sabor ainda mais especial, pois foi conquistado numa rampa cujas caraterísticas não se adequam tanto ao Skoda da Nunes Sport e por que a concorrência esteve muito perto: “Foi mais um fim de semana perfeito. Conseguimos melhorar sempre a cada subida e lideramos a nossa categoria de início ao fim. O resultado é um triunfo saboroso, com a cereja no topo do bolo que foi mais um recorde pessoal batido. Temos conseguido atingir todos os nossos objetivos para este ano, ou seja, vitórias e recordes pessoais, a prova de que a Nunes Sport e a ARC Sport estão a fazer um bom trabalho. Temos sido incansáveis na busca de melhorias e isso traduz-se nestes resultados. Estamos também atentos à concorrência e neste fim de semana tivemos uma luta renhida. Mas o nosso trabalho permite-nos encarar estes desafios com confiança. Gostamos dessas, lutas, dessa pressão e foi mais um ingrediente saboroso para este excelente fim de semana.”

Luís Nunes está a dois pontos do título. A festa podia ter já acontecido no Caramulo, mas ficou adiada para a Rampa de Boticas, onde corre em casa: “O título está apenas a dois pontos, mas não foi possível fechar as contas neste fim de semana. No entanto, poderemos festejar em casa, com os nossos patrocinadores, amigos e familiares mais próximos. É graças a eles que temos conseguido ser tão bem-sucedidos e fico contente por termos a hipótese de festejar junto deles, numa das melhores rampas do calendário.”