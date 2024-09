CPM, Luís Nunes: “Não podia pedir mais”

Luís Nunes está a ter mais uma época notável em 2024 ao conquistar mais uma vitória na sua categoria na Rampa de Boticas, parte do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que lhe permitiu festejar o título virtual nos Super Challenge.

Este evento foi especial para o piloto transmontano, que competiu perto de casa, com familiares e amigos presentes, e teve a oportunidade de assegurar o título em uma das suas rampas favoritas.

Desde o início, o seu Škoda Fabia R5+ foi um dos mais rápidos, com Nunes demonstrando grande desempenho nas subidas. A culminação do seu fim de semana foi uma terceira subida, onde estabeleceu um novo recorde para carros “não protótipos”, garantindo mais um triunfo nos Super Challenge.

A satisfação de Luís Nunes no final da prova era evidente e a festa foi grande: “Não podia ter sido melhor. Um fim de semana perfeito. Íamos super motivados para esta prova e queria muito selar o título com uma vitória, por ser a minha rampa preferida, na minha região, perto de casa, com os patrocinadores, amigos e a família ainda mais perto.

Desde o início que imprimi um andamento muito forte e estivemos sempre nos primeiros lugares. Os tempos saíram logo nas primeiras subidas, pois a ARC Sport deu-me um carro com uma afinação perfeita, que me deu confiança para atacar a cada subida. Terminamos o dia de sábado no comando da categoria e em segundos à geral, o que mostra bem o nosso andamento. No domingo demos continuidade ao trabalho e mantivemos uma toada muito forte. Mesmo nos treinos fiz questão de não facilitar, pois queria tentar baixar o meu recorde e tinha de estar com o ritmo certo. Felizmente, consegui baixar a minha marca e é o recorde da Rampa para carros que não sejam protótipos. É mais um motivo de satisfação para mim. Conseguir garantir o título neste palco, ao lado de patrocinadores, família e amigos desta forma, foi incrível. Não podia pedir mais!”