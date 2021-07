CPM, Luís Nunes: “Foi um fim de semana particularmente exigente” | AutoSport

Luís Nunes deu continuidade à sua senda vitoriosa no Campeonato Portugal de Montanha de 2021, com as vitórias na categoria Turismos e na Divisão 1 na Rampa de Santa Marta, disputada este fim de semana.

Este é o quinto triunfo da época em cinco possíveis. “Apresentamo-nos em todas as provas para lutar pelos lugares cimeiros, sempre com muita entrega e dedicação. Mas sabemos que não há dois fins de semana iguais e que temos que estar sempre ao nosso melhor nível para alcançar os objetivos”, começou por explicar o piloto.

“Desta vez, o set up que trazíamos no Ford Fiesta ST R5+ estava já bastante ajustado a este traçado, o que nos ajudou a acelerar algumas etapas na chegada à afinação ideal”, referiu, acrescentado: “No entanto, foi um fim de semana particularmente exigente, uma vez que realizei duas das três Subidas Oficiais com os pneus frios, por ver a partida atrasada para serem retirados outros concorrentes da pista, o que obriga a cuidados redobrados. Mas, felizmente, conseguimos efetuar cronos que nos permitiram ser rápidos e chegar à vitória.”

Numa altura em que faltam três provas para o final da época, o piloto recorda: “Nestes momentos, é muito importante manter a cabeça fria, pois de uma prova para a outra tudo pode mudar. Basta um resultado nulo e as contas podem baralhar-se. Por isso, é essencial ter o foco e a concentração intactos.”

O próximo desafio da época é a 30ª Rampa do Caramulo, disputada dias 24 e 25 de julho, naquela que será a sexta jornada do Campeonato Portugal de Montanha.