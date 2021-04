CPM, Luís Nunes: “Esta é a minha terceira vitória consecutiva na Arrábida”

Luís Nunes tem sido feliz na Rampa da Arrábida. O piloto que compete no Campeonato de Portugal de Montanha, somou a sua terceira vitória consecutiva na prova, o que o deixou naturalmente satisfeito no final da prova:

“Esta é a minha terceira vitória consecutiva na Arrábida com o Ford Fiesta ST R5+. Espero que a história se repita e signifique que no final do ano estou novamente a festejar a conquista do campeonato nos Turismos”, confessou o piloto.

Não foi uma prova isenta de sobressaltos, com o Ford Fiesta a pregar uma partida no domingo, como explicou o piloto:

“O Ford entrou em modo de segurança durante as duas Subidas Oficiais, o que condicionou totalmente o nosso desempenho. Um problema que a equipa fez tudo para solucionar. Agradeço-lhes muito todo o esforço e empenho, foram incansáveis.”

Apesar do sucedido, o tempo conjunto averbado nas duas melhores Subidas Oficiais – 3m51.959s – permitiu ao piloto vencer a categoria Turismos e a Divisão 1. “Pessoalmente, senti-me sempre bem e, sobretudo, mais confiante a cada quilómetro. Mas foi um fim de semana sofrido, em que felizmente conseguimos cumprir os objetivos traçados. Desse ponto de vista, foi um bom começo de ano e a melhor forma de agradecer a todos os meus parceiros o apoio e a confiança no projeto da equipa Nunes Sport. Espero que seja a primeira de muitas vitórias ao longo da época, mas que as próximas venham sem sustos”, brincou o piloto.