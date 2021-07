CPM, Luís Nunes: “Cumprimos todos os objetivos a que nos propusemos e chegámos ao tricampeonato” | AutoSport

Luís Nunes venceu este fim de semana a 30ª Rampa do Caramulo na categoria Turismos e na divisão 1, conquistando ambos os títulos nesta sexta jornada do Campeonato Portugal de Montanha de 2021.

As condições meteorológicas instáveis tornaram o dia de domingo particularmente exigente, mas isso não impediu o piloto do Ford Fiesta ST R5+ de conseguir terminar no lugar mais alto do pódio. “Foi uma das rampas mais difíceis do ano, com o piso muito imprevisível a criar bastantes dificuldades. Mas, felizmente, tudo correu pelo melhor.”

Esta é uma época histórica para o piloto, com seis vitórias em seis eventos. “É uma enorme felicidade. Neste momento, os sentimentos estão todos à flor da pele. Eu levo a competição automóvel muito a sério, com total empenho e dedicação. Cada vitória foi difícil e é o resultado de muitas horas de trabalho, às vezes com bastantes sacrifícios, para poder estar à partida de cada desafio ao melhor nível”, afirmou o piloto. “Cumprimos todos os objetivos a que nos propusemos e chegámos ao tricampeonato nos Turismos e na divisão 1. As vitórias são o espelho de um coletivo e estou muito feliz pelas fantásticas pessoas que tenho o privilégio de ter ao meu lado. A todos, muito obrigado por tudo.”Falta agora a Rampa de Boticas em Setembro e o objetivo é claro: “Queremos estar presentes na máxima força, para terminarmos esta época de festa com um triunfo em casa. É esse o desejo.”