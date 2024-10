CPM, Luís Nunes: “Com esta decisão, impediram-me de lutar pela vitória”

Luís Nunes, piloto e chefe da Nunes Sport, chegou à última prova da temporada 2024 com a intenção de encerrar o ano com uma grande performance.

Na Covilhã, as condições meteorológicas, com chuva intensa e nevoeiro, complicaram a prova e neutralizaram a vantagem dos Sport Protótipos, permitindo a Nunes, no seu Skoda Fabia R5, liderar no final do dia sábado. No entanto, no domingo, uma decisão dos comissários prejudicou Nunes, quando a segunda subida oficial foi interrompida devido à má visibilidade, antes dele completar a sua tentativa. A prova foi retomada em melhores condições, favorecendo outros pilotos, e Nunes perdeu a chance de lutar pela vitória.

Luís Nunes não ficou agradado com a decisão, que considera injusta e que o impediu de lutar pelo triunfo à geral, objetivo que era claramente atingível e que coroaria uma época perfeita com um feito único: “É mais uma vitória na categoria, mas que é agridoce. Não me deixou totalmente satisfeito e saí da Covilhã triste e revoltado. Tinha tudo para ser um fim de semana perfeito e não deixaram que isso acontecesse. Não gosto das corridas assim.

Estive sempre muito forte, no sábado terminei o dia no primeiro lugar da geral e no domingo mantivemos o ritmo, com o foco em tentar a vitória à geral. Mostramos andamento e condições para atingir esse objetivo, mas quando fomos para a segunda subida oficial, fomos confrontados com uma decisão que não entendemos.

Efetivamente as condições não eram as melhores e, além da chuva, havia muito nevoeiro, que condicionava a visibilidade. Mas as condições eram iguais para todos. Se havia condições para que a maioria subisse, eu incluído, não entendo porque depois da minha subida, a prova foi suspensa.

Creio que todos os pilotos têm de ser tratados da mesma forma. Eu enfrentei condições difíceis, tal como outros pilotos que subiram antes de mim e mal iniciei a subida, a prova foi suspensa, até que nevoeiro levantasse. O CAMI é um clube com experiência e não pode cometer este tipo de erros, pois sabiam que eu estava na luta pela vitória à geral e sabiam perfeitamente que, com esta decisão, me deixariam fora da luta pelo triunfo.

Assim, outros pilotos subiram já com condições muito melhores, como os tempos demonstram. Eu piorei vinte segundos face ao treino anterior, e os restantes pilotos que subiram depois da suspensão de prova fizeram tempos equivalentes aos que vimos no sábado, o que mostra bem a diferença. A decisão foi publicada ainda quando fazia a subida. Quando cheguei ao topo da rampa, fui informado que a prova foi suspensa por falta de visibilidade. Com esta decisão, impediram-me de lutar pela vitória. Não sei se conseguiria vencer, mas ficou claro para todos que tinha condições para estar na luta até ao fim.

Apesar da vitória na Categoria, fiquei triste e frustrado com o sucedido. Vários pilotos, elementos da comunicação social e até membros da organização da prova vieram dar-me os parabéns pela prestação e que o sucedido era muito injusto. Não consigo entender esta decisão.

No final, dei os parabéns aos José Rodrigues, o vencedor, que não tem culpa nenhuma do que aconteceu e aproveitou a oportunidade como qualquer um faria. Mas não gosto deste tipo de situações, quer aconteça comigo ou com outras pessoas”.

Apesar da visível frustração, Luís Nunes mostrou-se orgulhoso pela época conseguida. O piloto do Skoda Fabia R5 considerou a época de 2024 como a sua melhor, quer pelo ritmo, quer pela regularidade. Nunes aproveitou para fazer uma dedicatória emocionada:

“No final, tenho de ficar feliz com a época que fiz. Mais uma época em que consegui o pleno, com oito vitórias na minha categoria em oito provas. Terá sido até a minha época mais bem conseguida na Montanha. Fico orgulhoso do nível apresentado, graças também ao excelente trabalho da ARC Sport, que me deu todas as condições para este sucesso. Creio que fui dos pilotos mais regulares este ano, sempre muito forte em todas as provas, como comprovam os resultados.

Este título é dedicado ao meu pai, que já não está entre nós, à minha família e em especial ao meu irmão. Também aos meus patrocinadores, amigos e à minha equipa, a ARC Sport. Estiveram comigo em cada subida, em cada triunfo. É também graças ao seu apoio e à sua força que consegui esta época fantástica”.