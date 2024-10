CPM Legends, Serra da Estrela: António Barros dominou

Culminando uma época extraordinária, que o conduziu ao título no Campeonato de Portugal Legends de Montanha, António Barros (BMW M3) dominou a Rampa Serra da Estrela Covilhã 2024.

Os 28 segundos de vantagem de António Barros no somatório dos tempos feitos nas duas subidas de prova realizadas no fim de semana, atestam bem a diferença do piloto nortenho para a concorrência.

Barros extraiu de forma brilhante o potencial do seu BMW M3, com a máquina bávara a ser manifestamente a mais competitiva do plantel dos Legends de Montanha, tendo sido um elemento primordial no título nacional conquistado pelo piloto.

Na Serra da Estrela, quem menos longe rodou foi António Silva. Tripulando um muito fiável Honda Civic, chegou ao seu primeiro pódio da época com todo o mérito, vencendo de forma clara o duelo pelo 2º posto que travou com Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé).

No entanto, Miguel Gonçalves ficou certamente satisfeito com o 3º lugar alcançado, pis permitiu-lhe subir à 2ª posição final no campeonato.

Gonçalo Antunes (Citroen AX GTi) foi 4º, batendo por 9 décimos de segundo Alberto Rodrigues (Opel Kadett), que fecharia o Top 5 dos Legends na Serra da Estrela.