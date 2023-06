CPM Legends, Rampa Serra da Estrela Covilhã: Pedro Alves contraria problemas e vence | AutoSport

Com uma jornada inaugural de sábado para esquecer, Pedro Alves respondeu da melhor forma à pressão no dia decisivo de domingo da Rampa Serra da Estrela Covilhã 2023, sendo o mais forte nas duas subidas de prova finais, alcançando assim o quarto triunfo da temporada e ficando mais perto do título nacional reservado aos Legends.

Uma transmissão partida e um alternador sem funcionar no Citroen Saxo VTS, foram as maleitas sofridas no sábado que contrariaram todas as previsões, colocando Pedro Alves, líder do campeonato e principal favorito à vitória, em apuros, após o fecho do dia inaugural da prova organizada pelo CAMI Motorsport, pois os problemas impediram-no de fazer a única subida de prova do programa, forçando-o a terminar as duas subidas de prova de domingo, se quisesse se classificar e pontuar.

No fecho desse dia 1, José Coimbra (Opel Astra) terminou na frente, apenas com 7 décimas de segundo de vantagem sobre Carlos Alberto Oliveira (Ford Sierra RS Cosworth.

No domingo, o jovem piloto de Vila Real demonstrou toda a sua fibra. Nada afetado pela pressão, Pedro Alves não se limitou a tentar pontuar e foi em busca da vitória, realizando duas marcas de grande nível nas duas subidas de prova, que o guindaram ao lugar mais alto do pódio, rematando a sua quarta vitória da temporada com um avanço de 8,2 segundos sobre José Coimbra.

Mas, uma palavra de grande aplauso é devida ao piloto do Opel Astra. Deu tudo para tentar impedir o triunfo de Pedro Alves, melhorando imenso a sua melhor marca do fim-de-semana na derradeira vez que enfrentou o traçado da serra da Estrela e o 2º lugar que alcançou é inteiramente merecido.

Livre de qualquer problema mecânico de monta, Carlos Oliveira colocou o seu irascível, mas belo Ford Sierra RS Cosworth no 3º lugar, a cerca de 4 segundos de José Coimbra, dando assim mais um pódio à Power House.

Uma palavra para Ivânia Loureiro, que continua a registar boas exibições com o Peugeot 205. Desta feita e apesar de um toque na última subida, a “rookie” de Resende conquistou um Top 6 entre os Legends.