CPM, Legends: Pedro Alves sem rivais em Santa Marta | AutoSport

Pedro Alves levou o seu Citroen Saxo VTS à quinta vitória da época na 8ª Rampa de Santa Marta, dando assim um passo decisivo rumo ao título nacional entre os Legends de Montanha.

O triunfo do jovem piloto de Vila Real não sofre qualquer contestação. Nas três subidas de prova do fim-de-semana foi sempre claramente o mais rápido entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, melhorando progressivamente os seus tempos e dando a entender que teria ainda alguma margem de progressão, se dela tivesse necessitado.

Com esta quinta vitória, Pedro Alves fica a escassos pontos de alcançar o título de campeão nacional, bastando-lhe praticamente alinhar numa das duas provas que faltam para concretizar o objetivo.

A exemplo de Alves, também José Coimbra voltou a não ter dificuldades em assegurar mais uma presença no degrau intermédio do pódio final. O seu Opel Astra apresenta-se sempre com uma fiabilidade impressionante e o piloto mostra-se muito capaz de colocar no asfalto toda a competitividade do carro germânico. O 2º lugar final foi importante para o isolar na 2ª posição da tabela pontual do campeonato, ficando assim mais perto de assegurar essa honrosa posição.

O regressado Armindo Correia colocou o Peugeot 306 no 3º lugar entre os Legends, vivendo um fim-de-semana competitivo sem falhas e sem problemas no carro, tendo sido capaz de vencer o renhido duelo que travou pelo 3º lugar com Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé). Terminaram separados por 1,2 segundos.

Uma palavra para Ivânia Loureiro. A “rookie” de Resende enfrentou alguns problemas mecânicos no Peugeot 205, mas almejou sair de Santa Marta com os pontos do 6º lugar.