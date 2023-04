CPM Legends: Pedro Alves repete triunfo na Penha | AutoSport

Pedro Alves repetiu a vitória na 44ª Rampa da Penha Paisagem como o tinha feito na ronda inaugural do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group em Murça. Na Penha ofereceu ao público um “show” de condução agressiva e eficaz, colocando o seu bem preparado Citroen Saxo VTS no comando da classificação de fio a pavio na prova organizada pelo Demoporto.

Nove subidas no programa, nove vezes o melhor tempo, sempre a distâncias confortáveis dos opositores mais afoitos. Eis a sinopse da “’cavalgada’ infernal de Pedro Alves a caminho de uma vitoria incontestada, entregado de bandeja o foco do interesse competitivo para a luta pelos dois restantes lugares do pódio.

Aí sim, tivemos emoção até ao final, com dois pilotos a destacarem-se e a discutirem entre si as posições.

Autor de uma prova sempre em crescendo, utilizando o dia de sábado para conhecer o seu Nissan Sunny 4WD, o consagrado Aníbal Rolo foi extraindo paulatinamente todo o potencial dos quase 300 cavalos do carro nipónico, guindando-se ao 2º lugar final na última subida de prova, daí desalojando José Coimbra (Opel Astra).

Mas para o piloto do carro alemão, este terceiro posto representou uma segunda subida consecutiva ao pódio dos Legends, em outras tantas corridas do ano, cimentando a sua 2ª posição na tabela pontual do campeonato, embora agora ainda mais longe do líder destacado.

Uma palavra para a estreia de Ivânia Loureiro, aos comandos de um Peugeot 205 e autora de uma prova muito positiva, terminando no 6º lugar. A Montanha continua a ser uma modalidade que atrai cada vez mais as pilotos femininas e Ivânia foi uma das duas “rookies” presentes.

