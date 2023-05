CPM, Legends: Luís Barros impôs o seu Ford Sierra RS 500 | AutoSport

Luís Barros participou na Rampa da Falperra com o seu já bem conhecido Ford Sierra RS 500 e venceu com toda a naturalidade a prova reservada ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

A potência da máquina e a capacidade do piloto fizeram a diferença e o triunfo acabou por surgir com naturalidade. Barros levou o Sierra RS 500 à glória com um avanço de 10,9 segundos sobre o mais direto contendor, alcançando ainda o pleno de melhores marcas entre os Legends nas três subidas de prova.

Pedro Alves, líder do campeonato, cedo entrou em modo de “controlo de danos” e almejou levar o seu Citroen Saxo VTS ao 2º posto, cimentando a sua liderança no campeonato. Também José Coimbra (Opel Astra) comemorou nova subida ao pódio dos Legends esta temporada, premiando com este 3º posto a sua total regularidade e eficácia durante os dois dias de competição. Terminou a 19,6 segundos de Alves e começa a construir uma época muito positiva.

Uma palavra para Ivânia Loureiro. A “rookie” de Resende está a realizar uma época de estreia muito positiva. Nada temerosa por tripular um Peugeot 205 que, apesar de bem preparado, tem manifestamente um poderio competitivo menor face a grande parte dos carros dos seus concorrentes, Ivânia tem demonstrado uma capacidade de evolução notável e, na Falperra, alcançou um positivo 6º posto e colocou precisos pontos no seu bornal, subindo na tabela classificativa do campeonato.

Foto: BMR