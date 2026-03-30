CPM Legends: João Pires vence em Murça após duelo equilibrado

O arranque do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, na Rampa Porca de Murça, ficou marcado por uma das disputas mais equilibradas do fim de semana, evidenciando desde já um cenário competitivo reforçado para a temporada de 2026.

A prova ficou marcada pela entrada de novos pilotos e viaturas, com impacto imediato na luta pelas posições cimeiras. João Pires e Joaquim Soares, ambos em estreia no campeonato, assumiram o protagonismo ao longo de todo o fim de semana.

O triunfo acabou por ser conquistado por João Pires, aos comandos de um BMW E36 M3, após um duelo direto com Joaquim Soares. A diferença final entre os dois foi de apenas 1,7 segundos no somatório das duas melhores subidas oficiais. O equilíbrio foi constante: Soares foi mais rápido nas sessões de treinos, enquanto Pires conseguiu impor-se nas subidas oficiais.

António Barros, também em BMW E36 M3, completou o pódio na terceira posição, referindo um défice de potência face aos dois primeiros classificados.

O domínio dos BMW E36 M3 ficou evidente, ocupando integralmente o pódio. Ainda assim, Gonçalo Macedo, em Citroën Saxo, terminou na quarta posição, a 3,2 segundos do pódio, enquanto Filipe Macedo, em Citroën Saxo Cup, fechou o top 5, a apenas dois segundos do quarto classificado.

A prova ficou marcada pelo equilíbrio entre os principais candidatos e pela alteração na hierarquia competitiva, num início de temporada que aponta para uma luta intensa ao longo do campeonato.