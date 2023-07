CPM Legends, Caramulo: Pedro Alves imperial | AutoSport

Pedro Alves continua a mostrar o seu talento nas competições portuguesas. Depois de ter vencido nas pistas, mostra igual fome de vitórias nas rampas. Mesmo com o Citroen Saxo VTS a revelar algumas fragilidades, que levaram mesmo à substituição do motor, o piloto de Vila Real não fraquejou e venceu com autoridade no Caramulo. Foi a sexta vitória da temporada e rematou de vez as contas do título nacional.

No final do dia de sábado, a equipa ainda viveu um momento de alguma tensão, quando percebeu que teria de montar o motor de substituição, mas Pedro Alves não vacilou, foi sempre o mais rápido nas três subidas de prova, sendo impressionante a sua regularidade pois, registou aí três tempos dentro de uma janela de 563 milésimos de segundo!

E quem mais perto de Pedro Alves voltou a rodar foi José Coimbra. Seguro de que o seu Opel Astra é rápido e, sobretudo, muito fiável, voltou a estar muito sólido ao longos dos dois dias e os tempos foram saindo de forma natural. Terminou a 4,5 segundos do vencedor e, com a forte pontuação recolhida, tem tudo para assegurar a 2ª posição do campeonato em Boticas.

Miguel Gonçalves voltou a levar o BMW E36 Coupé ao 3º posto. Para trás ficou de vez um início de época tribulado, com o carro bávaro a revelar então alguma falta de competitividade. Mas, o piloto e a sua equipa não baixaram os braços e tendo sido bem visível ao longo da época a melhoria de performance e os pódios foram-se sucedendo. Irá à última prova já com o mesmo 3ª lugar no campeonato assegurado e ainda com algumas hipóteses de ser segundo.

Uma referência para novo Top 4 de Ivânia Loureiro. A “rookie” de Resende continua a construir uma época de bom nível, revelando talento ao comando do Peugeot 205. Está agora a poucos pontos d assegurar igual posição final no campeonato.