CPM Legends: António Barros suou, mas venceu no Caramulo

António Barros selou na 34ª rampa do Caramulo praticamente as contas do seu segundo título nacional consecutivo com estilo. Teve, desta feita, forte oposição, mas, acabou por se impor, mantendo a invencibilidade, registando o sexto triunfo consecutivo do ano.

O piloto nortenho foi, como é habitual, capaz de imprimir um ritmo avassalador ao seu carro bávaro. Só que, no Caramulo, viu sempre bem perto de si Filipe Macedo (Citroen Saxo). A ameaça foi tão forte, que Macedo viria mesmo a ser o mais rápido na última subida de prova.

No final, António Barros manteve a invencibilidade, mas Filipe Macedo ficou apenas a 290 milésimos de segundo. A discussão pelo último degrau do pódio foi emocionante e com algum drama à mistura.

António Silva (Honda Civic) revelou uma rapidez no Caramulo que, desde o arranque da rampa, o fez assumia a 3ª posição, até à última subida de prova. Entretanto, é de salientar que Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) vinha em recuperação e aproximava-se muito de Silva. No derradeiro embate com a pista do Caramulo, António Silva deu um toque, deitando tudo a perder. Miguel Gonçalves concluiu a ’remontada’ com estilo e o vice-campeão em título reclamou assim mais um pódio na época.