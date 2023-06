CPM, Kartcross: Joca Gonzaga estreia-se a vencer em Santa Marta | AutoSport

Foi chegar, correr e vencer para o consagrado piloto lousadense. Jorge “Joca” Gonzaga foi até à 8ª Rampa de Santa Marta triunfar naquela que foi a prova mais disputada da época na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha JC Group.

Joca Gonzaga arribou ao seio da “família da Montanha” já laureado com 5 títulos no Campeonato de Portugal de Kartcross, a que adiciona ainda duas Taças de Portugal de Kartcross.

Reconhecidamente um dos “pesos pesados” da modalidade, o lousadense do LBS Motor Club RX01 decidiu experimentar os ares da Montanha, escolhendo a Rampa de Santa Marta para a sua estreia na modalidade.

Se bem o pensou, muito melhor o executou e, desde cedo, se percebeu que iria estar entre os candidatos a vencer. Se nas sessões de treinos e como era aconselhável, foi cauteloso no ritmo, até para se adaptar às particularidades de conduzir sem confronto direto um Kartcross em linha, sempre em asfalto, numa estrada regular e a subir, a sua adaptação foi muito lesta e eficaz e cedo se mostrou o único piloto capaz de ombrear com Márcio Araújo (Semog Bravo Sport ER).

Este foi quase sempre mais rápido nas subidas de treino, mas, chegados às três subidas a “doer”, Joca Gonzaga conseguiu ser mais rápido do que Araújo nas duas primeiras, cavando uma pequena diferença que, nem com o melhor tempo do fim-de-semana rubricado por Márcio Araújo na terceira e derradeira subida de prova, este logrou abater o prejuízo por completo, ficando, no somatório das duas melhores subidas, a escassas 277 milésimas de segundo do vencedor.

A míngua diferença dá conta do duelo intenso entre os dois, mas, o triunfo do lousadense acaba por ser inteiramente merecido.

Sem argumentos para se intrometer na acesa luta protagonizada pelos dois primeiros da geral, o galego Jesus Otero (AG Super Buggy AG) foi paulatinamente aumentando o ritmo, fazendo baixar os tempos, acabando por merecer por inteiro o 3º lugar final. Terminou a 3,1 segundos do vencedor.