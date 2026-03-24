CPM: José Rodrigues com um Porsche 992 GT3 Cup para a época 2026

A RACAR Motorsport confirmou o regresso de José Rodrigues ao seu programa desportivo para 2026, com o piloto bracarense a competir no Campeonato de Portugal de Montanha ao volante de um Porsche 992 GT3 Cup. A parceria marca o início de um novo ciclo competitivo, com ambições assumidas de lutar por títulos.

Depois de uma temporada de 2025 de elevado nível, em que conquistou o título da Categoria GT e se destacou na Rampa da Falperra, José Rodrigues regressa a uma estrutura que conhece bem. O piloto pretende dar continuidade ao crescimento evidenciado nos últimos anos, agora com um novo desafio.

A integração na RACAR Motorsport reforça a aposta da equipa no Campeonato de Portugal de Montanha, onde pretende manter-se entre os protagonistas. A escolha do Porsche 992 GT3 Cup enquadra-se numa estratégia focada na maximização do desempenho e na luta pelos lugares cimeiros ao longo da temporada.

O primeiro desafio é a Rampa de Murça, onde a dupla procurará iniciar a campanha de forma consistente e alinhada com os objetivos definidos.

José Rodrigues assumiu a ambição para a nova época:

Entramos em 2026 com foco total e uma ambição muito clara: continuar a vencer. Sabemos que o desafio é ainda maior, com um carro novo e uma nova equipa, mas é exatamente isso que nos motiva. Vamos lutar por cada vitória, desde a primeira subida. Temos consciência de que a evolução será determinante. Não estaremos em Murça para gerir, mas para começar de imediato a discutir o campeonato e a Taça de Portugal! Quero também deixar uma palavra de agradecimento aos meus patrocinadores e à RACAR Motorsport por também acreditarem neste projeto e caminharem connosco. Este é um esforço coletivo e é com enorme orgulho que represento cada um deles em pista.”

Já Gonçalo Antunes, CEO da RACAR Motorsport, destacou o regresso do piloto:

“É com grande satisfação que voltamos a contar com o José Rodrigues na nossa estrutura, depois do excelente resultado que alcançou na Rampa da Falperra. Com o José, campeão em título na sua classe, temos o piloto certo para estarmos na luta pelas vitórias. Toda a equipa vai trabalhar afincadamente para dotar o José de um carro competitivo e fiável, que lhe permita defender o seu título de forma efetiva ao longo da temporada”.