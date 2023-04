CPM, José Lameiro: “Primeiro pódio na Montanha dá-nos motivação para melhorar!” | AutoSport

O consagrado bicampeão nacional de Ralicross começa a ficar rendido ao CPM. Na 44ª Rampa da Penha Paisagem Protegida, José Lameiro e o Skoda Fabia MKIII com as cores de Diatosta rubricaram um fim-de-semana de grande nível, coroado com um pódio nos Super Challenge A.

Nesta sua segunda demanda no CPM JC Group 2023, Lameiro foi capaz de melhorar sempre de forma significativa os seus tempos. Da sessão de treino inicial, no começa da tarde de sábado, até à 3ª Subida de Prova, que se desenrolou a meio da tarde de domingo, o piloto melhorou mais de 23 segundos(!), num traçado com pouco menos de 2,8 quilómetros, estabelecendo o tempo de 1:40.947, como seu novo recorde pessoal da pista.

“Conquistámos o 3º lugar entre os Super Challenge A na 44ª Rampa da Penha Paisagem Protegida, o que é sempre um resultado animador. Foi apenas a nossa segunda prova dentro do CPM JC Group, num cenário incrível, perante milhares de espetadores que vibraram e apoiaram sem parar. Mais uma rampa desconhecida, como vão ser quase todas ao longo da temporada e fomos evoluindo os tempos, forçando o andamento durante o dia de domingo”.

José Lameiro está feliz sobretudo porque o resultado e a exibição provam que “melhoramos muito em relação a Murça. Mostramos competitividade e a DM Motorsport e a IGV Racing fizeram um trabalho fantástico com o carro. Fiquei muito feliz com a evolução dos tempos que fui conseguindo e vamos trabalhar para podermos ser ainda mais competitivos”.

Serão agora quase três semanas até à próxima prova do campeonato. A 22 e 23 de abril ,será a vez do Clube de Motorismo de Setúbal entrar ao serviço, organizando mais uma edição da Rampa PêQuêPê Arrábida.